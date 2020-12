Člověk se musí obrnit určitým cynismem, říká elitní vyšetřovatel Dzuro

Dzuro rozkryl masakr u chorvatského Vukovaru, při němž v noci z 20. na 21. listopadu 1991 srbské polovojenské jednotky pozabíjely na 265 zajatců.

Prvním zatčeným podezřelým z válečných zločinů na Balkáně byl Slavko Dokmanović. Starosta, který místo aby své občany chránil, mlátil je. „To, jak bylo zatčení provedeno, byl můj nápad. Jsem poctěn, že jsem se na něčem takovém mohl podílet,“ říká v interview Dzuro.

Zatčení jako takové pak popisuje jako „game breaker“, kdy musel ukázat, že takového zločince lze zatknout, protože státy balkánské státy nevěřily, že na to mají právo. Dokmanović byl podle vyšetřovatele vystrašený, vůbec nevěděl, co se děje.

„To je na tom tom to strašné, vy si myslíte, že jsou pachatelé takové ty typy, co vídáme v televizi. Přitom jsou to obyčejní lidé, kteří ale mají na svědomí stovky zabitých,“ vysvětluje Dzuro.

Funkce tribunálu podle jeho názoru předčila očekávání. Jeho hlavním účelem bylo odstranit ze společnosti zločince v nejvyšších místech, tedy ty, na které místní soudy nedosáhly.

Soužití generací, které si konfliktem prošly, je na tomto území však stále složité. „My od lidí očekáváme, že spolu najednou budou žít jako před válkou, ale mezitím se na obou stranách stalo spoustu věcí. Je strašně těžké, aby si nyní podali ruce a na všechno zapomněli,“ míní vyšetřovatel.

Vyšetřování vás změní, začnete si vážit obyčejných věcí

Při práci vyšetřovatele se Vladimíru Dzurovi změnily životní hodnoty. „Sedm týdnů jsme pracovali na odkrývání hrobů. Doslova každý den jsme chodili po hromadách mrtvol,“ přibližuje své vyšetřování v Chorvatsku, kde si uvědomil, jak může být život křehký. Nyní si tak o trochu víc váží obyčejných věcí, protože nejsou samozřejmostí. Při této práci, stejně jako například při povolání lékaře, se člověk podle jeho slov musí obrnit určitým cynismem.

Nyní vede Úřad pro vnitřní záležitosti OSN, který funguje na podobném principu jako Generální inspekce bezpečnostních sborů u nás v České republice. „Vyšetřujeme to, co možná páchají zaměstnanci OSN. Když zjistíme, že někdo v nějaké zemi spáchal trestný čin, začneme spolupracovat s místní policií,“ vysvětluje Dzuro.

V roce 2017 napsal knihu Vyšetřovatel s podtitulem Démoni balkánské války a světská spravedlnost, která vyšla jak v Česku, tak i ve Spojených státech. Podle jeho slov byl překvapen zájmem mladých lidí o téměř čtvrt století staré téma. Ukazuje se tak, že pád Jugoslávie je stále aktuální a silné téma i pro generaci, se kterou již nemá nic společného.