Koronavirus si ještě nevšiml, že s ním bojujeme, říká neurochirurg Beneš

Vášnivě rád hraje tenis a v kanceláři s ním žije ještěr Vláďa. Vladimír Beneš ho dostal od pacientky. Tento svérázný muž s jasným názorem je však především světově proslulým neurochirurgem.

Poslední rok i jeho život zčásti řídí epidemie koronaviru. Na rozdíl od neurochirurgie, protože nemoci mozku většinou počkat nemůžou. Záchranu však vidí – očkování. „Pro jeho odmítače nemám pochopení,“ říká neurochirurg pražské Ústřední vojenské nemocnice.

V přednáškách říkáte: „Neumím nic jiného než neurochirurgii, takže musím mluvit o ní.“ I proto jste se od začátku ke koronavirové epidemii nevyjadřoval. Zeptám se tedy jinak. Neunavuje vás už současná situace – jako občana Beneše?

Nevyjadřoval jsem se k ní, protože jsem si představil situaci, kdy by mi profesor Prymula říkal, jak mám operovat. Vysmál bych se mu. O epidemiologii vím, že existuje, mám z ní státní zkoušku, ale to už je léta letoucí a prakticky nic si z toho oboru nepamatuju. Ano, unavuje mě, že člověk nikam nemůže, sedím doma už rok a v cizině, kam jsem jezdil čtrnáctkrát ročně, jsem nebyl. Nejsou divadla, výstavy, koncerty, nemůžu do hospody s kamarády, mariáš hraju v ilegalitě. Život se ořezal na to bazální. Člověk jde do práce, domů a nic jiného nemáme.