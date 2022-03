Vláda má projednat zvýšení dávek i lehčí zaměstnávání lékařů z Ukrajiny

„Jsou to návrhy, které mohou být řekněme z této oblasti: zvýšení valorizace rodičovského příspěvku, zvýšení existenčního a životního minima, zvýšení příspěvku na mobilitu občanů se zdravotním postižením nebo zvýšení také oblasti slevy na poplatníka a na děti,“ uvedl Jurečka ještě před plánovaným úterním jednáním špiček vládní koalice.

Balíček opatření pro podniky, které čelí rostoucím cenám energií, má kabinetu předložit ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, který je ve vládě za hnutí STAN.

Vláda by měla také potvrdit prodloužení nouzového stavu do konce května poté, co to v úterý hlasy poslanců pěti vládních stran schválila Sněmovna. Nouzový stav vláda začátkem března vyhlásila kvůli vlně uprchlíků z Ukrajiny před válkou, kterou vyvolal ruský prezident Vladimir Putin.

Kvůli onemocnění covidem a sedmidenní izolaci se jednání nemůže osobně zúčastnit premiér Petr Fiala.

Ministři by měli probrat také analýzu legislativy, která se dotýká plánu na zmrazování majetků ruských subjektů podléhajících sankcím vůči Rusku.

Vláda se má zabývat i plánem na zjednodušení zaměstnávání zdravotníků z Ukrajiny. Probere také úpravu pravidel pro nošení roušek v hromadné dopravě tak, aby se povinnost vztahovala na všechny děti nad šest let, tedy i děti z Ukrajiny, dosud platí od zahájení školní docházky.