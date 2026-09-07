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Vláda rozhodne o zvýšení minimální mzdy, jednat bude o cenách pohonných hmot

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  5:20
Na jednání vlády přichází ministr práce Aleš Juchelka (ANO). Premiér Andrej...

Na jednání vlády přichází ministr práce Aleš Juchelka (ANO). Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že kabinet má rozhodnout o složení české delegace na červencový summit NATO v Ankaře. (22. června 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Aleš Juchelka, Alena Schillerová, Andrej Babiš a Karel Havlíček na tiskové...
Jednání Poslanecké sněmovny. Stavební zákon. Na snímku Andrej Babiš (ANO),...
Andrej Babiš a ministr práce Aleš Juchelka na jednání tripartity. Zasedání se...
Andrej Babiš a ministr práce Aleš Juchelka na jednání tripartity. Zasedání se...
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Růst minimální mzdy bude schvalovat vláda. Od ledna by příštího roku ji plánuje zvýšit na 24 900 korun, což bude znamenat růst o 2500 korun. V roce 2028 by mohla vzrůst o další dva tisíce na 26 900 korun. Vyplývá to z návrhu vládního nařízení o koeficientu pro výpočet minimální mzdy, který přinese na jednání ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO,

Minimální mzda se zvedá podle zákona automaticky. Do roku 2029 by se postupně měla dostat na 47 procent průměrné mzdy.

Pobírá ji asi 181 tisíc lidí, což je zhruba pět procent zaměstnanců. Mezi státy Evropské unie má český nejnižší výdělek třetí nejslabší kupní sílu.

Babišovi vadí nepřiměřené zisky rafinérií

Premiér Andrej Babiš avizoval, že se vláda bude zabývat také cenami pohonných hmot, podle něj mají rafinérie zřejmě nepřiměřené zisky.

Nevyloučil, že by vláda mohla znovu přistoupit k zastropování marží. Snižovat spotřební daň na naftu a benzin kabinet navrhovat nebude.

Babiš na Instagramu odpovídal na dotazy veřejnosti. Na otázku, zda bude vláda řešit ceny pohonných hmot, řekl: „Uvažujeme o tom, protože došlo k tomu, že rafinérií je málo a vypadá to, že mají nepřiměřené zisky.“

Babiš chce řešit ceny pohonných hmot. Nelze vydělávat na válce, řekl

Pohonné hmoty v Česku zdražily v uplynulých dvou týdnech. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic v Česku prodává v průměru za 42,34 koruny, za litr teď nafty řidiči dají podle dat společnosti CCS průměrně 45,89 koruny.

Předchozí cenová regulace pohonných hmot platila od dubna do poloviny července kvůli zdražování ropy po zahájení bojů mezi USA a Íránem.

Střídání letního a zimního času bude pokračovat

Na programu má kabinet také návrh nařízení, podle kterého má i v příštích pěti letech pokračovat střídání času. Letní čas by měl do roku 2031 začínat stejně jako dosud poslední březnovou neděli a trvat do poslední neděle v říjnu.

Ministerstvo práce a sociálních věcí v podkladech píše, že se v Evropské unii negativní vliv změny času na zdraví dosud neprokázal a experti popsali jen krátkodobé potíže u několika sledovaných lidí.

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