Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Vláda přitvrzuje přístup ke kratomu. Bude možné si ho koupit až od 21 let

Josef Kopecký
  5:35
Premiér Andrej Babiš a ministryně financí -Alena Schilleroáv na tiskové konferenci po jednání vlády (12. dubna 2026)

Premiér Andrej Babiš a ministryně financí -Alena Schilleroáv na tiskové konferenci po jednání vlády (12. dubna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Premiér Andrej Babiš a ministryně financí -Alena Schilleroáv na tiskové konferenci po jednání vlády (12. dubna 2026)
Premiér Andrej Babiš a ministryně financí -Alena Schilleroáv na tiskové konferenci po jednání vlády (12. dubna 2026)
Premiér Andrej Babiš a ministryně financí -Alena Schilleroáv na tiskové konferenci po jednání vlády (12. dubna 2026)
Premiér Andrej Babiš a ministryně financí -Alena Schilleroáv na tiskové konferenci po jednání vlády (12. dubna 2026)
10 fotografií
Přitvrdit vůči drogám se rozhodla vláda Andreje Babiše. Projedná v pondělí novelu o návykových látkách, podle bude možné koupit si od příštího roku v Česku kratom legálmě až od 21 let. Dosud to bylo možné od 18 let. Ministryně financí za ANO Alena Schillerová také počítá s přeřazením kratomu do vyšší, základní sazby 21 procent.

„Zavedeme spotřební daň dvě koruny za gram či mililitr, při vyšší koncentraci, například v extraktu, deset korun na gram či mililitr,“ uvedla také šéfka resortu financí, když členové vlády v červnu představovali návrh, jak chtějí přitvrdí přístup ke kratomu, což je droga, kterou mají v oblibě mladí lidé a dá se nyní sehnat i třeba ve večerkách.

Státnímu rozpočtu by podle Schillerové zdanění kratomu mělo přinést až 1,2 miliardy korun ročně.

Babiš jde proti kratomu. Bude ho možné koupit až od 21 let, už ne na internetu

„Naše vláda od nástupu vede boj proti nebezpečným psychoaktivním látkám, které ohrožují na zdraví a životě naše spoluobčany, v případě kratomu jsou to zejména děti a mladiství,“ zdůraznil tehdy premiér.

„Kratom bude možné prodávat jen v kamenných prodejnách, ne přes internet, přes e-shop. Drogy nemají být prodávány přes e-shopy,“ řekl totiž ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch. „Velmi těžko můžeme kontrolovat, že kratom, který se objedná v e-shopu, skončí skutečně u toho člověka, který ho může legálně užívat,“ prohlásil Vojtěch.

Kriticky k zákazu e-shopů se staví Hospodářská komora i někteří experti na závislosti. Podle nich se poptávka přesune na nelegální trh.

Obce budou moci stanovit, zda obchody na svém území chtějí a kde. Obchody mohou mít nápis „Psychomodulační látky“ či „Prodejna psychomodulačních látek“ z písmen do 30 centimetrů. Roční poplatek za prodejnu se má zvýšit na 30 tisíc korun. Výlohy i vstup musí být zakryté.

Zakázané má být obohacování konopí nástřikem či jinými metodami i dovoz a vývoz obohaceného materiálu. CBD a THCA (kyselina tetrahydrokanabiolová) nesmí sloužit jako surovina pro výrobu jiných látek. V automatech bude zakázaný prodej bylinných výrobků ke kouření. Na nich i na e-cigaretách má být zdravotní varování.

Očkovat má nově moci větší okruhu zdravotníků

Na programu má vláda i rozšíření okruhu zdravotnických pracovníků, kteří mohou provádět očkování lidí starších 18 let. Týkat by se mělo lékařů všech odborností, zubních lékařů a farmaceutů.

Novela podle ministerstva zdravotnictví na dlouhodobou potřebu zvýšit dostupnost očkování proti vybraným infekčním onemocněním u dospělých.

„Očekávaným přínosem je zvýšení proočkovanosti proti onemocněním, která představují významné riziko pro veřejné zdraví, a efektivnější využití kapacit zdravotnického systému,“ je uvedeno v návrhu ministerstva zdravotnictví.

Koalice má znovu jednat o návrhu rozpočtu

Lídři ANO, SPD a Motoristů budou po jednání vlády také probírat návrh státního rozpočtu, který by měla vláda schvalovat za týden.

Ministryně financí Schillerová ho navrhuje se schodkem 389 miliard korun.

Macinka chce snížit schodek o 20 miliard. Schillerová mluví o jednotkách miliard

S navrženou výší schodku nejsou spokojeni politici Motoristů sobě a SPD a chtějí jeho snížení. Šéf Motoristů sobě, ministr zahraničí Petr Macinka mluvil o snížení schodku aspoň o 20 miliard korun, ministryně financí Schillerová al řekla, že změny jsou možné jen v řádu jednotek miliard.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Ustrnulý Bush, zasypaný Manhattan, hasiči hrdinové. Snímky z 11. září stále šokují

Druhá věž dvojčat šla k zemi první, a to minutu před desátou hodinou. O 29...

Od nejhorších teroristických útoků na americkém území uplynulo už pětadvacet let. V úterý 11. září 2001 islamisté nenapadli jen Spojené státy, ale celý západní svět. Protože svým atentátem změnili...

Norsko se rozloučilo s králem Haraldem V. Pohřbu se účastnil i Pavel

Přímý přenos
Norsko se loučí s králem Haraldem V. (9. září 2026)

V katedrále v Oslu se konal státní pohřeb norského krále Haralda V., který zemřel 28. srpna ve svých 89 letech. Smuteční procesí s rakví se v poledne vydalo z kaple královského paláce do katedrály za...

Prašná dáma utekla z hroutících se Dvojčat. Oblak bílé smrti ji po letech dohnal

Všudypřítomný prach proměnil lidi v hýbající se sochy. Byla mezi nimi i Marcy...

Ve tváři má absolutní zděšení. Bílý prach jí pokrývá vlasy, tvář i elegantní kostýmek. Vypadá jako mramorová socha. Marcy Bordersovou před pětadvaceti lety vyfotili ve chvíli, kdy přežila...

Studená fronta rozpůlí Česko. Mapa ukazuje, kde bude pršet a kde udeří vedra

ilustrační snímek

Počasí ve středu rozdělí republiku, rozdíl mezi teplotami na západě a na východě bude až 16 stupňů Celsia. Úterních odpoledních 30 stupňů Celsia označují meteorologové za poslední letošní tropy v...

Řetězový most, bunkry i jezy. Utopená historie vystoupila ze dna Orlíku

Vysychající Orlická přehrada pod Podolským mostem

Hladina Orlické přehrady kvůli extrémnímu hydrologickému suchu klesla na historické minimum. Spadla o 15 metrů. Sucho tak odkrývá místa, která byla dlouhá desetiletí pod vodou. Video redakce iDNES.cz...

Čekají nás dost převratné události. Slaný o tom, jak EU jinde zvyšuje emise i pádu VW

Premium
Martin Slaný

Vměšování států či evropských byrokratů do ekonomiky stále roste. Pak nerozhoduje trh ani skutečná poptávka. Rozhodování od stolu nese své důsledky, říká Martin Slaný, vysokoškolský pedagog a hlavní...

14. září 2026

Těhotenství v Uzbekistánu byla nejlepší volba, v Česku se moc řeší, líčí diplomatka

Premium
Nikola Hrušková

Když ji vyhostili z Ruska, zamířila jako diplomatka do Střední Asie. U toho stihla projet Pamír, vymyslet si manžela, aby odradila nápadníky, a v Uzbekistánu prožít těhotenství. Zdá se to bláznivé,...

14. září 2026

Bio versus regenerativní zemědělství. O půdu i peníze se povede velký boj

Vacov leží v šumavském předhůří. Okolo se zvedají kopce a na loukách se pasou...

Rozpor mezi ekologickými a regenerativními zemědělci se prohlubuje, byť by obě cesty měly vést k udržitelnému hospodaření a lepší péči o půdu. Nejnovější spor vyvolala předsedkyně zemědělského výboru...

14. září 2026

Některé rozsudky zkrátka nechápu. Ministr Tejc o chybách soudců i zpřísnění trestů

Premium
Jeroným Tejc, ministr spravedlnosti (10. září 2026)

Drtivá většina soudců pracuje dobře, ale jsou i takoví, kteří svoji nezávislost zaměňují za nezávislost na zákonech, říká ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. Třeba nad podmíněnými tresty za...

14. září 2026

Švédi vybírají novou vládu. Poprvé by v ní mohla zasednout krajní pravice

Šéfka švédské sociální demokracie a opoziční lídryně Magdalena Anderssonová...

Ve Švédsku se v neděli večer uzavřely volební místnosti. Švédský vládní pravicový blok podle projekce veřejnoprávní televize SVT v parlamentních volbách těsně zvítězil a bude mít o jedno parlamentní...

13. září 2026  8:49,  aktualizováno  22:40

Opilý řidič dodávky na Benešovsku narazil do stromu. Zranil sebe a dalších pět lidí

ilustrační snímek

U Veliše na Benešovsku v neděli odpoledne narazila dodávka do stromu. Všech šest cestujících utrpělo zranění, z toho čtyři byli zraněni těžce. Řidič podle dechové zkoušky pil před jízdou alkohol.

13. září 2026  21:08

Z pedofila hrdinou Ruska. Děti se ve školách učí o jeho smrti na frontě

Ruský voják během cvičení v okupované části ukrajinské Záporožské oblasti. (27....

Rusko udělalo z pedofila, který utíkal před policií a topil se v dluzích, válečného hrdinu. Ruské školy v září věnovaly příběhu Alexandra Vlasenkova hodiny odvahy a dětem promítaly film o jeho údajně...

13. září 2026  20:33

Potápěči se po letech vrátili na dno jablonecké přehrady. Podívejte se, co našli

Desítky potápěčů čistily dno jablonecké přehrady.(13. září 2026)

Koloběžka, skateboard, ale taky skleněné lahve nebo plechovky od piva. Tři desítky potápěčů vylovily v neděli z jablonecké přehrady Mšeno stovky kilogramů odpadků. Obří úklidovou akci si zopakovali...

13. září 2026  20:05

Výpalné: 7 tisíc USD. Ukrajinská call centra platí měsíčně za ochranu „lidem od vlády“

Premium
ilustrační snímek

Podvodná call centra působící na Ukrajině jsou místa, odkud volají i česky hovořící šejdíři do Česka a vytahují z lidí, především důchodců, miliony korun. Zprávy o tom, jak opět další oběť naletěla...

13. září 2026

Hladina Slapské přehrady spadla už nyní k úrovni zimního období. A klesá dál

Vodní elektrárna na slapské přehradě. (20. března 2026)

Hladina upouštěné Slapské přehrady klesla pod hranici 267,5 metru, dosáhla tak kóty pro zimní období a dál klesá. Vyplývá to z informací na webu Povodí Vltavy. Důvodem upouštění nádrže je extrémní...

13. září 2026  19:42,  aktualizováno  19:56

Na příští summit NATO povede českou delegaci prezident Pavel, sdělil Babiš

Premiér Andrej Babiš (vlevo) a prezident Petr Pavel na summitu NATO v turecké...

V čele české delegace na příštím summitu Severoatlantické aliance (NATO) v Tiraně bude prezident Petr Pavel. Uvedla to dnes Česká televize s odkazem na vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO)....

13. září 2026  19:39,  aktualizováno  19:50

Skotové, Velšané a Irové opět zvedají hlavy. Tlačí na protibritská referenda

ilustrační snímek

Lídři Skotska, Walesu a Severního Irska se v pondělí sejdou, aby podepsali dohodu, která by mohla nastartovat rozpad Spojeného království. Na summitu v Cardiffu první ministři budou požadovat právo...

13. září 2026  19:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet