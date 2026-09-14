„Zavedeme spotřební daň dvě koruny za gram či mililitr, při vyšší koncentraci, například v extraktu, deset korun na gram či mililitr,“ uvedla také šéfka resortu financí, když členové vlády v červnu představovali návrh, jak chtějí přitvrdí přístup ke kratomu, což je droga, kterou mají v oblibě mladí lidé a dá se nyní sehnat i třeba ve večerkách.
Státnímu rozpočtu by podle Schillerové zdanění kratomu mělo přinést až 1,2 miliardy korun ročně.
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Babiš jde proti kratomu. Bude ho možné koupit až od 21 let, už ne na internetu
„Naše vláda od nástupu vede boj proti nebezpečným psychoaktivním látkám, které ohrožují na zdraví a životě naše spoluobčany, v případě kratomu jsou to zejména děti a mladiství,“ zdůraznil tehdy premiér.
„Kratom bude možné prodávat jen v kamenných prodejnách, ne přes internet, přes e-shop. Drogy nemají být prodávány přes e-shopy,“ řekl totiž ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch. „Velmi těžko můžeme kontrolovat, že kratom, který se objedná v e-shopu, skončí skutečně u toho člověka, který ho může legálně užívat,“ prohlásil Vojtěch.
Kriticky k zákazu e-shopů se staví Hospodářská komora i někteří experti na závislosti. Podle nich se poptávka přesune na nelegální trh.
Obce budou moci stanovit, zda obchody na svém území chtějí a kde. Obchody mohou mít nápis „Psychomodulační látky“ či „Prodejna psychomodulačních látek“ z písmen do 30 centimetrů. Roční poplatek za prodejnu se má zvýšit na 30 tisíc korun. Výlohy i vstup musí být zakryté.
Zakázané má být obohacování konopí nástřikem či jinými metodami i dovoz a vývoz obohaceného materiálu. CBD a THCA (kyselina tetrahydrokanabiolová) nesmí sloužit jako surovina pro výrobu jiných látek. V automatech bude zakázaný prodej bylinných výrobků ke kouření. Na nich i na e-cigaretách má být zdravotní varování.
Očkovat má nově moci větší okruhu zdravotníků
Na programu má vláda i rozšíření okruhu zdravotnických pracovníků, kteří mohou provádět očkování lidí starších 18 let. Týkat by se mělo lékařů všech odborností, zubních lékařů a farmaceutů.
Novela podle ministerstva zdravotnictví na dlouhodobou potřebu zvýšit dostupnost očkování proti vybraným infekčním onemocněním u dospělých.
„Očekávaným přínosem je zvýšení proočkovanosti proti onemocněním, která představují významné riziko pro veřejné zdraví, a efektivnější využití kapacit zdravotnického systému,“ je uvedeno v návrhu ministerstva zdravotnictví.
Koalice má znovu jednat o návrhu rozpočtu
Lídři ANO, SPD a Motoristů budou po jednání vlády také probírat návrh státního rozpočtu, který by měla vláda schvalovat za týden.
Ministryně financí Schillerová ho navrhuje se schodkem 389 miliard korun.
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Macinka chce snížit schodek o 20 miliard. Schillerová mluví o jednotkách miliard
S navrženou výší schodku nejsou spokojeni politici Motoristů sobě a SPD a chtějí jeho snížení. Šéf Motoristů sobě, ministr zahraničí Petr Macinka mluvil o snížení schodku aspoň o 20 miliard korun, ministryně financí Schillerová al řekla, že změny jsou možné jen v řádu jednotek miliard.