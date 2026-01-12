Vláda rozhodne o zmocněnci pro digitalizaci a vzniku rady pro duševní zdraví

Zřízení funkce vládního zmocněnce pro digitalizaci a strategickou bezpečnost a vznik vládní rady pro duševní zdraví projedná vláda Andreje Babiše.¨ Zmocněncem pro digitalizaci a strategickou bezpečnost by měla vláda jmenovat místopředsedu ANO a poslance Roberta Králíčka.

Místopředseda ANO Robert Králíček se má stát novým vladním zmocněncem proi digitalizaci a strategickou bezpečnost. | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Má koordinovat klíčové strategické projekty v oblasti digitalizace, kybernetické bezpečnosti, hybridní obrany, krizového řízení a ochrany kritické infrastruktury.

Rada pro duševní zdraví fungovala už při předchozí Babišově vládě, kabinet Petra Fialy ji převedl pod ministerstvo zdravotnictví jako Národní radu pro duševní zdraví.

Vláda projedná i návrh Pirátů snížit maximální výši poplatků, které účtují penzijní společnosti účastníkům doplňkového penzijního spoření nebo penzijního připojištění.

Jednání vlády bude předcházet koaliční jednání, kde by se lídři ANO, SPD a Motoristů měli radit o dalším postupu poté, co prezident Petr Pavel odmítl jmenovat Filipa Turka ministrem životního prostředí.

Ruské ponorky představují nástroj jaderného vydírání, říká analytik Visingr

