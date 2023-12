Podle návrhu ministerstva se vychází z toho, že pokud je toho osoba schopna, má jakkoli projevit svůj nesouhlas se sexuálním aktem. Má se za to, že normální člověk standardně dokáže dát nesouhlas najevo, ať již verbálně nebo neverbálně – gestem, zaujetím obranné pozice, pláčem.

Případy, kdy tak učinit nemůže pro určitou objektivní překážku, ať již fyzickou nebo psychickou, se pak navrhuje řešit zakotvením výslovné definice bezbrannosti v trestním zákoníku – kvůli nemoci, spánku, duševní poruše, silné opilosti, spoutání, nízkému nebo vysokému věku, silnému ochromujícímu stresu či zdravotnímu handicapu. Výčet důvodů bezbrannosti je ale otevřený a lze tak mezi ně zařadit i další výslovně neuvedené důvody.

Trestný čin znásilnění bude nově zahrnovat pouze soulož a jiné penetrační činy. Méně závažné sexuální praktiky ministerstvo vyčlenilo do samostatného nového trestného činu sexuální útok. Sexuální praktiky s dítětem do 12 let mají být vždy považovány za znásilnění nebo sexuální útok. Dosud se tyto činy klasifikovaly jako pohlavní zneužití.

Důchody mají být dorovnány účastníkům odboje a odporu proti komunismu

Disidentky a disidenti by měli v příštím roce začít dostávat průměrný starobní důchod, i když neplatili dostatečně dlouho odvody.

Lidem s osvědčením účastníka odboje a odporu proti komunismu by sociální správa měla nižší penzi automaticky dorovnat, týkat by se to mohlo stovek lidí.

Na neřešení problému nízkých penzí disidentů upozornil nedávno signatář Charty 77 Jiří Gruntorád, přes týden držel hladovku před Úřadem vlády.

Vláda projedná i koncepci výstavby české armády do roku 2035. Vznikala spolu s dříve schválenou obrannou i bezpečnostní strategií. Podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky bude znamenat deset let zásadní technologické transformace a generační obměnu zbraňových systémů.