Cílem změn je podle ministerstva školství, aby byl asistent pedagoga stabilní součástí školy. Nyní je jedním z podpůrných opatření, které může žák mít na základě vyšetření a doporučení poradny.
Výhrady k inkluzi ve školství mají menší koaliční partneři. Šéf Sněmovny a SPD Tomio Okamura řekl v předvolebním rozhovoru pro iDNES.cz, že je třeba „zastropovat inkluzi ve školství“.
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Výhrady k inkluzi mají koaliční partneři ANO
„V příštím roce mají školy nabrat šest tisíc asistentů pedagogů a horizont má být až 40 tisíc asistentů. Vždyť je nás 10 milionů, to je nereálné. Je třeba udělat totální revizi systému,“ řekl Okamura.
„V rámci koalice Motoristé kritizují inkluzi, chtějí méně peněz, ale já se budu snažit je přesvědčit, že školství je jedna z našich priorit,“ prohlásil před dvěma týdny premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš ve svém pravidelném nedělním shrnutí událostí týdne.
Ministr školství Plaga při jednání o sestavení návrhu rozpočtu na příští rok označil za nesmysl rušení inkluze.
„Je mou povinností jako ministra školství, abych trpělivě vysvětloval, že pojem zrušení inkluze je pojem nesmyslný. Za prvé, dneska na základních školách máme přes 100 tisíc dětí, které mají nějaké podpůrné opatření. Pokud byste je chtěli dávat do speciálních škol, tak za prvé upozorňuju, že speciální školy jsou třikrát dražší na jednoho žáka než školy běžné. Za druhé, většina dětí do speciálních zvláštních škol nepatří, jsou inteligentní, potřebují jenom podporu. Pokud to někdo potřebuje vysvětlit vícekrát, jsem připraven,“ zdůraznil ministr školství v září při příchodu na koaliční jednání zástupců ANO a Motoristů sobě na Úřadu vlády.
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