6:15 , aktualizováno 15:58

Cestu vlakem z Prahy do Mnichova vlakem chce vláda zkrátit ze šesti na čtyři hodiny, Cestu z Prahy do Berlína na dvě hodiny, tedy asi na polovinu. Pomoci k tomu má Krušnohorský tunel, který bude mít na české straně délku jedenáct kilometrů, na německé straně osmnáct kilometrů. Po jednání vlády to řekli premiér a šéf ODS Petr Fiala a ministr dopravy Martin Kupka z ODS.