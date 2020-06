Babiš se nezúčastní jednání vlády o zákoně o skutečných majitelích

Kritici premiéra tvrdí, že to, co vláda zamýšlí dát do zákona, mu má pomoci v jeho soukromém sporu kvůli střetu zájmů.



Podle ministerstva spravedlnosti má zákon do českého práva zanést požadavky Evropské unie. „Je to transpozice evropské směrnice,“ uvedl také v pondělí Babiš.

Podle kritiků vlády jedno z ustanovení nahraje Babišovi, protože by byl považován za majitele svěřenských fondů, ale ne za majitele firmy Agrofert, kterou kvůli zákonu o střetu zájmů vložil do svěřenského fondu

Do zákona si vpašovali účelovou výjimku, říká Bartoš

„Jsme přesvědčeni, že čerpá-li někdo dotace, nebo soutěží veřejné zakázky, musí být všem jasné, u koho ve finále končí peníze. Úprava, která takový veřejně dostupný rejstřík předpokládá a podmínka evidence, je zásadním prvkem obrany proti korupci a odhalí i střet zájmů. Vláda si však do zákona vpašovala účelovou výjimku, tak aby se nevztahoval na svěřenské fondy,“ napsal na své facebookové stránce předseda Pirátů Ivan Bartoš.



„Proč se tak stalo? Potvrdilo by se, podobně jako ve slovenském registru, že je premiér osobou, která z firem pod oběma fondy benefituje a dlouhodibě setrvává ve střetu zájmů. Andreji Babišovi by za normálních okolností hrozilo, že mu nová úprava v ČR potvrdí roli skutečného majitele koncernu Agrofert a dalších firem. Novelu ČR potřebuje, ale bez účelové výjimky,“ uvedl Bartoš.