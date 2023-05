Vláda zřejmě podpoří zpřesnění přestupkové části zákona o ochraně spotřebitele

Předkladatelé uvádějí, že současné znění části zákona vyvolává právní nejistotu ohledně dozorových orgánů a jejich působnosti.

„Současný stav by mohl umožňovat více interpretací, včetně takové, podle které by bylo znemožněno projednat přestupky jiným správním orgánem než Českou obchodní inspekcí,“ uvedli předkladatelé v důvodové zprávě. Takový přístup by byl podle nich nepřijatelný a mohl by ochromit dozor nad zákonnými právy spotřebitelů.

Nepřesnost vznikla podle autorů novely při dřívější změně zákona. Přestupková část opominula jiné dozorové orgány, k nimž patří Energetický regulační úřad, Český telekomunikační úřad, živnostenské a celní úřady, Česká národní banka, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, krajské hygienické stanice, Státní ústav pro kontrolu léčiv a Státní veterinární správa, vyplývá z důvodové zprávy. Novela tuto situaci napravuje.

Předkladatelé chtějí, aby novela po schválení nabyla účinnosti hned po vyhlášení ve Sbírce zákonů. „Možná rizika je nutné v co možná nejkratší době napravit a jednoznačně a v procesních úkonech předvídatelně stanovit, že k projednávání přestupků jsou příslušné veškeré správní orgány, jimž je zákonem stanovena působnost pro výkon dozoru,“ stojí ve zdůvodnění.

Již dříve se projednala i další úprava, například novela spotřebitelského práva. Novelizace například zvýhodňuje spotřebitele během reklamace, pokud koupil zboží na splátky.

Dokud prodávající nesplní své reklamační povinnosti, nemusíte platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část. Jinými slovy, během opravy nemusíte hradit splátky prodávajícímu. U splátkového prodeje se doporučuje postupovat obezřetně, protože mnohdy jsou finanční služby poskytovány specializovanými společnostmi, které nejsou identické s prodávajícím.