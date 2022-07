Vláda má jednat o ratifikaci protokolů o přistoupení Finska a Švédska do NATO

Zástupci Švédska a Finska v bruselské centrále Severoatlantické aliance podepsali přístupové protokoly 5. července. K přijetí obou zemí do NATO je nutná ratifikace ve všech třiceti členských zemích aliance.

Vláda by mohla rozhodovat i o hlídání slovenského vzdušného prostoru. Premiér Petra Fiala minulý týden po jednání vlády potvrdil, že počítá se zajišťováním ochrany slovenského vzdušného prostoru českými stíhacími letouny. Vláda o tom ale ve ještě minulý týden nerozhodla.

O pomoc v červnu požádal slovenský ministr obrany Jaroslav Naď. Do projektu se zapojí také Poláci, Bratislava bude podle slovenského premiéra Eduarda Hegera pomoc potřebovat minimálně rok. Slovensko si před čtyřmi lety objednalo od USA 14 stíhaček F-16. Původně se počítalo, že první stroje dostane letos a zbytek o rok později, nakonec to tak bude až za dva roky.

Probrat by mohla vláda i důležité armádní zakázky. Na program jednání by mohla být zařazena i budoucnost českého nadzvukového letectva nebo otázka velkého tendru na pásová bojová vozidla pěchoty. Ministerstvo již dříve avizovalo, že vláda obě zakázky za desítky miliard korun projedná do konce července.

Na stole bude mít vláda také návrh, aby stát v příštím roce vyplatil na dotacích podporovaným zdrojům energie 37 miliard korun, o zhruba deset miliard korun více než v posledních letech. Dotace na podporované zdroje energie mají být vyšší, protože vláda chce od letošního října a po celý příští rok odpustit placení příspěvku na podporu obnovitelných zdrojů energie domácnostem a firmám v reakci na rostoucí ceny energií

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula navrhuje vládě odvolání státního tajemníka svého ministerstva Jana Sixty, kterého policie na jaře vyslýchala v souvislosti s vyšetřováním korupce kolem IT zakázek na ministerstvu.