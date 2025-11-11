Část voličů STAN a SPOLU by podpořila menšinovou vládu ANO, říká průzkum

Jednobarevná vláda hnutí ANO s podporou Motoristů a SPD není pro voliče hnutí STAN ani koalice SPOLU akceptovatelná, v průzkumu společnosti Median tak uvedlo přibližně 80 procent voličů těchto uskupení.
Voliči obou těchto uskupení vnímají účast SPD i Motoristů na vládě jako ohrožení západního směřování ČR. Voliči SPOLU (79 %) a STAN (71 %) berou jako pravděpodobné, že se Rusko pokusí ovládnout ČR a středoevropské země.
Veřejnost má právo vědět, jak Babiš vyřeší střet zájmů, trvá na svém Pavel
K pragmatickému řešení v podobě podpory menšinové vlády ANO se přiklání pouze menšina voličů (38 procent voličů SPOLU a 45 procent příznivců STAN). Podle výzkumníků je podpora takového řešení nízká z toho důvodu, že byla po volbách jen málo komunikována. Andrej Babiš odmítl spolupráci se stranami bývalé vládní koalice a směřoval k vytvoření vlády společně s Motoristy a SPD.
Téměř 90 procent voličů SPOLU a přes 80 procent voličů STAN se domnívá, že Babiš preferuje koalici s SPD a Motoristy proto, aby nebyl vydán k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo.
EXKLUZIVNĚ: Co plánuje Babišova vláda? Získali jsme programové prohlášení
Podle povolebních jednání je však nejvíce pravděpodobné, že se na vládě bude podílet ANO společně s Motoristy i SPD. Strana Tomia Okamury kromě postu předsedy Sněmovny dostane také možnost nominovat nezávislé odborníky do vlády, Motoristé by měli volit budoucí ministry z řad svých členů.
Výzkum probíhal v období 30. října – 4. listopadu 2025 online dotazováním na výběrovém vzorku 1 610 respondentů. Analýza postojů voličů SPOLU a STAN vychází z odpovědí 436 respondentů.