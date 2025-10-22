Neuhnou? Oslovili jsme poslance končící vlády, jestli by se „obětovali“ a šli s ANO

Strany trojkoalice SPOLU, Starostové a Piráti pořád trvají na tom, že s hnutím ANO za žádnou cenu v příštích čtyřech letech do vlády nepůjdou, a odmítají i to, že by mohli menšinovou vládu Andreje Babiše byť jen tolerovat.
Redakce iDNES.cz se zeptala většiny z 92 poslanců původní vládní pětikoalice, zda si umějí představit, že by se za určitých okolností v tomto volebním období přece jen s ANO domluvili. Vláda ANO, Motoristů a SPD totiž nevzniká úplně hladce. Komplikuje ji vyjednávání o konkrétních jménech ministrů. A není ani zdaleka jisté, že pokud se nakonec domluví, vydrží spolu vládnout celé čtyři roky.
Z oslovených poslanců odpovědělo 40, mezi nimi jsou všichni straničtí předsedové, v případě TOP 09 první místopředseda. Všichni to vyloučili. Nikdo z nich se nechce „obětovat“.
Shoda je na věku odchodu do důchodu 65 let i na přidání peněz do zdravotnictví
„Vládu ANO nepodpoříme, nevstoupíme do ní a nebudeme ji tolerovat. Je to červená linie,“ sdělil předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
Poslankyně STAN Barbora Urbanová prý rozumí přání některých voličů, že by pro ně byla přijatelnější vláda ANO se Starosty než s SPD a Motoristy, vyslyšet ho však nehodlá.
„Musíme si uvědomit, že tím ničemu nezabráníme. ANO s SPD a Motoristy mají 108 hlasů, tedy nadpoloviční většinu, a když budou chtít, stejně prohlasují, co budou potřebovat. V tom by jim měla zabránit nějaká koaliční smlouva s námi? Obávám se, že se nebavíme o lidech s respektem vůči smlouvám či partnerům,“ míní Urbanová.
Odmítneme migrační pakt, nás nebude řídit Evropská unie, řekl Havlíček
Končící předseda ODS a premiér Petr Fiala označil otázky na možnou spolupráci s Babišovým hnutím za irelevantní.
„Andrej Babiš se rozhodl, že jeho prioritou je zajištění vlastní imunity a dotací pro Agrofert. Proto si pro spolupráci vybral SPD a Motoristy, kteří mu to zajistí. Voliči rozhodli, že tato uskupení budou mít v Poslanecké sněmovně většinu. Teď je řada na těchto stranách, aby sestavily vládu. Předáváme jim fungující zemi, s nízkou inflací, hospodářským růstem či nízkou nezaměstnaností. Doufám, že toho v příštích čtyřech letech pokazí ve vládě co nejméně,“ odpověděl za Fialu mluvčí ODS Jakub Skyva.
Občanské demokraty v lednu čeká kongres, na kterém si zvolí nové vedení. Favoritem na předsedu je Martin Kupka. Ten rovněž odmítl, že by byl v příštích čtyřech letech ochotný s hnutím ANO vládnout, nebo jeho vládu podporovat.
U lidovců by se možnost vytvoření vlády s hnutím ANO nabízela. Už jednou spolu vládli v letech 2014 až 2017 a v minulosti vytvořili koalice s řadou odlišných stran. Teď trvají na tom, že jejich poslanecký klub o tom vůbec neuvažuje.
„Uvnitř strany fakt neslyším, že by to někdo chtěl,“ potvrdil nováček ve Sněmovně Benjamin Činčila z KDU-ČSL. „Lidovci odešli do opozice rozhodnutím celostátní konference. „Toto rozhodnutí bylo, pokud si dobře pamatuji, jednohlasné,“ doplnil Činčilův stranický kolega a ministr životního prostředí Petr Hladík. Celostátní konference lidovců se konala týden po volbách.
Je otevřeně rasistický už roky. Muž, který zachytil Turkovy příspěvky, odhalil identitu
Ze všech oslovených poslanců pouze Michal Kučera z T0P 09 připustil, že v příštích čtyřech letech existuje varianta, při které si umí představit koaliční spolupráci s ANO. „Za TOP 09 bych si dokázal představit dílčí podporu pouze v případě bezpečnostního ohrožení země nebo podobných krizí,“ uvedl Kučera.
Politici ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Pirátů jako velkou překážku pro vládnutí s ANO nejčastěji zmiňovali programové rozpory, konkrétně odlišný pohled na důchodovou reformu. Zatímco tyto strany ji loni prosadily, hnutí ANO ji chce zrušit a shodne se na tom s SPD i Motoristy.
Obava ve stranách panuje i z toho, aby nedopadly jako SOCDEM. Sociální demokraté s Babišem vládli dvakrát a on jim postupně vysál voliče, až v roce 2021 vypadli ze Sněmovny. Starostové a lidovci ale ujišťují, že budou konstruktivní opozicí, a pokud jim budou některé návrhy ANO dávat smysl, klidně pro ně zvednou ruku.
ODS nepostaví soupeře proti Okamurovi. Členové Fialovy vlády mají vést výbory
„Jsme připravení ve Sněmovně podpořit jakýkoliv návrh hnutí ANO, který bude přínosný pro Česko nebo například zabrání rozvolňování našich vazeb na EU a NATO, případně zabrání ohrožení naší bezpečnosti,“ popsala poslankyně STAN Věra Kovářová.
Havlíček – Koalice už se rýsuje
Od voleb se ve veřejném prostoru objevují spekulace, že by se jednání o vládní koalici mohlo vyvinout jiným způsobem, než to teď vypadá.
Mluvil o tom prezidentův poradce Petr Kolář. „Nejsem prognostik, ale na politické scéně by mohly nastat různé pohyby. Už jsem zaznamenal některé výkřiky z nitra ODS. Jsou tu i lidovci, kteří oproti svým třem procentům podpory mají ve Sněmovně šestnáct mandátů,“ řekl Kolář pro Novinky.cz.
Konec poplatků ČT? Nejdřív musí zákon umožnit kontrolovat ji, říká Babiš
Jenže i kdyby přece jen některá ze stran mířících do opozice změnila názor, musela by se najít vůle ke spolupráci i v hnutí ANO. A ta není. „Je to vyloučené. Připravujeme koalici ANO, SPD a Motoristé. Máme dohodnutý vládní půdorys včetně účasti expertů. Máme dohodu o Sněmovně, nyní jedeme na plný plyn při jednání o programu,“ uvedl pro iDNES.cz první místopředseda ANO Karel Havlíček.
Čtyřicet je hodně, odpovídali předsedové stran, ale určité indicie, které má redakce iDNES.cz, napovídají, že někteří poslanci – hlavně z ODS – si odmítnutím ANO nejsou tak jisti. A ti právě neodpověděli....