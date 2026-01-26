Neobvyklé diplomatické šachy: vláda zrušila výběr už schválených velvyslanců

  18:25aktualizováno  19:06
Vláda premiéra Andreje Babiše zrušila usnesení týkající se vyslání velvyslanců, schválených předchozím kabinetem Petra Fialy, do čela diplomatických misí. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v pondělí řekl, že vláda chce velvyslance vybrat znovu, transparentně a v souladu se svými prioritami.
Ministr zahraničí Petr Macinka přichází na zasedání vlády, která mimo jiné bude...

Ministr zahraničí Petr Macinka přichází na zasedání vlády, která mimo jiné bude projednávat rozpočet na rok 2026. (26. ledna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Zrušení usnesení se týká nového obsazení vedoucích zastupitelských úřadů v Addis Abebě, Baku, Dauhá, Dillí, Káhiře, Limě, Lisabonu, Podgorici, Římě, Santiago de Chile, ve Skopje a též stálých misí v Paříži, Ženevě, New Yorku a ve Washingtonu.

Podle Macinky předchozí vláda Petra Fialy (ODS) schválila velvyslance v rozporu se zavedenou praxí předávání moci, bez předjednání s tehdejší opozicí. Bylo to podle něj v přímém rozporu se zájmy České republiky, neboť na desítkách míst ve světě by působili lidé vyslaní s jiným mandátem, jinými prioritami a jinou agendou, než jakou má kabinet ANO, SPD a Motoristů.

Vláda navrhla schodek 310 miliard. Můžou za to ti před námi, říká Schillerová

„Proto jsme zrušili dnes kompletně celé usnesení. Všichni tihle vedoucí zastupitelských úřadů a stálých misí budou vybráni znovu, transparentně a v souladu s prioritami nové vlády,“ dodal šéf diplomacie.

Server Seznam Zprávy ve čtvrtek uvedl, že vláda Andreje Babiše (ANO) chce zrušit vyslání velvyslanců, které schválil Fialův kabinet a následně prezident Petr Pavel podepsal. Podle prezidenta jde o balík asi 50 personálních nominací.

Pavel minulý týden uvedl, že se nebrání diskusi s vládou o nových schválených velvyslancích, odmítnutí všech by ale považoval jen za snahu negovat vše, co dělal předchozí kabinet.

Ředitel odboru komunikace prezidentské kanceláře Vít Kolář novinářům řekl, že pokud by vláda stáhla už vyjednané velvyslance, byl by to mimořádný krok, který nemá obdobu v novodobých dějinách českého státu. „A otázkou je, jestli je legálně realizovatelný,“ dodal.

Bývalý ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) na síti X uvedl, že zrušení všech schválených nominací velvyslanců je naprosto bezprecedentním krokem, který nemá v historii české diplomacie obdobu, snad jen s výjimkou nástupu komunistů k moci. „Tehdy i dnes takové čistky znamenají zásadní ohrožení kvality a prestiže po léta budované vysoce kvalitní a profesionální zahraniční služby České republiky,“ napsal.

Schválení velvyslanci jsou podle něj vesměs zkušenými diplomaty, prošli náročným výběrovým řízením, přípravou na výjezd a schvalovacími procedurami. „Neexistuje žádný důvod ke zpochybnění jejich kvalit a schopností výborně reprezentovat naši zemi v zahraničí. Případné rozmetání celého systému výrazně sníží prestiž Česka a oslabí respekt k naší diplomacii v očích našich partnerů. Vyzýváme předsedu vlády, aby tento mimořádně nebezpečný postup přehodnotil,“ dodal Dvořák.

