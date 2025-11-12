Vláda rozhodne, zda předloží opět návrh rozpočtu. Vyzval ji k tomu i Pavel

Josef Kopecký
  5:25
Vláda rozhodne, zda opět pošle do Sněmovny návrh státního rozpočtu na příští rok. Vyzývá ji k tomu koalice ANO, SPD a Motoristů, aby mohla v prvním čtení schválit návrh končící vlády, což by umožnilo projednat rozpočet tak, aby byl příiat do konce roku a Česko se vyhnulo rozpočtovému provizoriu. K tomu, aby vláda rozpočet předložila, ji vyzval i prezident Petr Pavel.

Premiér Petr Fiala a ministr financí Zbyněk Stanjura před jednáním tripartity 15. května 2023 | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

„Ať jsou problémy v návrhu rozpočtu jakékoli, měl by být předložen, aby mohl být projednán a upraven v jakékoli podobě, která neprohloubí deficit, neporuší pravidla zákona a zároveň nás neuvede do dlouhodobého rozpočtového provizoria,“ řekl v úterý Pavel.

Kabinet Petra Fialy poslal návrh rozpočtu se schodkem 286 miliard korun na konci září, jak jí to nařizuje zákon bývalé Sněmovně, ale protože to bylo tři dny před volbami, návrh spadl pod stůl a nově zvolení poslanci se jím nemohou zabývat.

Premiér řekl, že vláda o rozpočtu znovu rozhodne po ustavující schůzi nové Sněmovny, do té doby se návrhem rozpočtu stejně ani nemohla zabývat. Ministr financí Zbyněk Stanjura také mluvil o tom, že žádá garanci, že rozpočet bude i po úpravách počítat se 49 miliardami korun na zvyšování výdajů na obranu nad dvě procenta hrubého domácího produktu a na půjčku na stavbu bloků jaderné elektrárny Dukovany.

Poprvé se sejde rozpočtový výbor, volí předsedu

Teprve ve středu dopoledne se poprvé sejde rozpočtový výbor, který vybere předsedu. Má jím být Vladimír Pikora zvolený za Motoristy sobě.

„Vláda by měla rozpočet poslat bez podmínek,“ řekla místopředsedkyně STAN a šéfka poslaneckého klubu hnutí Michela Šebelová. Na tom, že by měla končící vláda rozhodnout o předání rozpočtu poslancům se v úterý se Starosty a nezávislými shodli i poslanci KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů.

Podle plánu nové koalice ANO, SPD a Motoristů by měla státní rozpočet na příští rok definitivně Sněmovna schválit 17. prosince.

Ministři projednají Pojarovu rezignaci

Vláda bude mít ve středu na stole i avizované rezignace poradce pro národní bezpečnost Tomáše Pojara a vládního zmocněnce pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáše Kopečného

Předseda ANO Andrej Babiš řekl, že v původně předloženém rozpočtu chybí přes 85 miliard korun na výdajích, dalších 15 miliard korun plánovaných příjmů označil naopak za nereálné.

Prohlásil, že rozpočtu chybí mimo jiné zhruba 7 miliard korun v kapitole školství. Jsou to podle něj například peníze na nové učitele i na vychovatele, asistenty, psychology, speciální a sociální pedagogy na základních a středních školách nebo na slíbenou výstavbu nových škol.

První místopředseda ANO Karel Havlíček prohlásil, že v rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace nesedí dvě miliardy korun. „Je tam zcela zjevný nesoulad, a troufám si tvrdit podvod, v rámci rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace,“ řekl doslova Havlíček.

ANO odvádí pozornost od střetu zájmů, řekl Fiala

Podle premiéra Petra Fialy se ANO debatou o rozpočtu jen snaží odvádět pozornost od toho, že předseda ANO Andrej Babiš dosud nevyřešil svůj střet zájmů.

Podle prezidenta Petra Pavla by měl Babiš veřejně oznámit, jak chce střet zájmů, protože je vlastníkem holdingu Agrofert, ještě před tím, než ho jmenuje předsedou vlády.

