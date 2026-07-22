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Chtěl dát Ukrajině letadla, nekomunikuje s Macinkou. Vláda sepsala, co vyčítá Pavlovi

Jiří Vachtl
  14:36
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Tisková konference před odletem české delegace na summit NATO v Ankaře. Zleva ministr obrany Jaromír Zůna, předseda vlády Andrej Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka (7. července 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Vláda Andreje Babiše v týdnu doručila Ústavnímu soudu své vyjádření, ve kterém reaguje na kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla. V 80stránkovém dokumentu mu například vyčítá, že nekomunikuje s ministrem zahraničí Petrem Macinkou nebo že při jednání v zahraničí opakovaně překračuje své kompetence. Na pomoc si vláda vypůjčila i hypotetický scénář, ve kterém by chtěl „neodpovědný prezident“ navštívit Severní Koreu. Portál iDNES.cz shrnuje zásadní body usnesení.

1. Nekomunikuje s Macinkou

Babišův kabinet prezidentovi v usnesení vyčítá, že se v žalobě odvolává na snahu o dialog s vládou, přesto však nekomunikuje s klíčovým členem kabinetu, který má přípravu zahraničních cest na starosti.

„Vláda upozorňuje na do očí bijící a naprosto zarážející absenci oficiální komunikace navrhovatele (prezidenta, pozn. red.) s ministrem zahraničních věcí. Uvedené dle názoru vlády jistě nikterak nepřispělo k vytvoření prostoru pro kultivovanou výměnu názorů, objasnění rozdílných pohledů, prohloubení porozumění a případnému nalezení společného konsenzuálního řešení,“ stojí v usnesení.

Role vlády zahrnuje i to, aby mohla předejít případným excesivním cestám ústavně neodpovědného prezidenta, které by byly v hrubém rozporu se zahraniční politikou Česka. Například do takových států, jako je KLDR.

z usnesení vlády

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