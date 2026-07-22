Chtěl dát Ukrajině letadla, nekomunikuje s Macinkou. Vláda sepsala, co vyčítá Pavlovi

1. Nekomunikuje s Macinkou
Babišův kabinet prezidentovi v usnesení vyčítá, že se v žalobě odvolává na snahu o dialog s vládou, přesto však nekomunikuje s klíčovým členem kabinetu, který má přípravu zahraničních cest na starosti.
„Vláda upozorňuje na do očí bijící a naprosto zarážející absenci oficiální komunikace navrhovatele (prezidenta, pozn. red.) s ministrem zahraničních věcí. Uvedené dle názoru vlády jistě nikterak nepřispělo k vytvoření prostoru pro kultivovanou výměnu názorů, objasnění rozdílných pohledů, prohloubení porozumění a případnému nalezení společného konsenzuálního řešení,“ stojí v usnesení.
Role vlády zahrnuje i to, aby mohla předejít případným excesivním cestám ústavně neodpovědného prezidenta, které by byly v hrubém rozporu se zahraniční politikou Česka. Například do takových států, jako je KLDR.