V utajení. Vláda schválila 4,2 miliardy na adaptaci a ubytování uprchlíků

„Přesné vyčíslení není s ohledem na turbulentní a ne zcela predikovatelný vývoj možné. S určitými finančními odhady pracuje strategický materiál, který by měl být schválen na jednání vlády 13. dubna a následně by měl být představen Poslanecké sněmovně,“ uvedl v reakci na dotazy Radek Šubrt, ředitel odboru bezpečnostní politiky ministerstva vnitra.

V další větě pak přiznal, že vláda už 6. dubna schválila uvolnění finančních prostředků z vládní rozpočtové rezervy na plnění úkolů souvisejících se zvládáním uprchlické vlny. A to ve výši 4,6 miliardy korun. Na co konkrétně by peníze měly jít, neupřesnil.