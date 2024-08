Vládu čeká horký podzim. Co všechno musí ještě schválit a o co bude bojovat

Ještě do konce srpna chce mít ministr práce a sociálních věcí a šéf lidovců Marian Jurečka jasno, v jaké podobě bude koalice nakonec prosazovat důchodovou reformu a jak se má měnit věk odchodu do důchodu.

Podle původního návrhu by se zvyšoval nad 65 let podle průměrné doby dožití. V této variantě by se lidé svůj věk odchodu do důchodu měli dozvědět, když jim bude 50 let. Ve hře je ale jiný mechanismus, který navrhli demografové. Pro generace narozené v letech 1966–1978 doporučují zvyšování důchodového věku o jeden měsíc pro každý další ročník narození.

„Nebráníme se návrhům na vylepšení,“ uvedl k tomu pro iDNES.cz premiér a šéf Petr Fiala.

V parlamentu lze kvůli důchodové reformě čekat i noční jednání. „To, čemu Fiala říká reformy, jsou jen sprosté útoky na obyčejné lidi,“ řekl šéf opozičního hnutí ANO Andrej Babiš. „Přes 65 let odchodu do důchodu nejede vlak,“ vyhlásil, když se Sněmovna o reformu penzí utkala letos poprvé.

Ustojí ministr Bartoš svoji pozici?

Už na přelomu prázdnin a začátku nového školního roku má být jasno, zda ustojí svou pozici ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Koaliční partneři mu dali srpen na to, aby vyřešil problémy s novým systémem pro stavební řízení, na které si stěžují obce i architekti.

„Rozjezd stavebního řízení je nesmírně zodpovědná věc, která má dalekosáhlé dopady, a kdyby to skutečně nefungovalo, tak to může mít dopady na vládu jako na celek,“ řekl iDNES.cz šéf poslanců ODS Marek Benda s tím, že do konce srpna je „správný termín“, kdy by už neměly být zásadní problémy vidět. To, že má Bartoš takovýto termín, pak potvrdili i další koaliční politici.

„Chtěl bych se omluvit za problémy, které náběh působí na kterékoliv straně, a uznávám, že čas na zorientování se v systému byl pro úředníky i vzhledem k možnostem velmi krátký,“ napsal zatím Bartoš na sociálních sítích.

Vyměnit ministra, který je zároveň šéfem koaliční strany, není ale jen tak. Na druhou stranu, i bez čtyř poslanců Pirátů má koalice ve Sněmovně většinu.

ODS zkusí prosadit výpověď bez důvodu

Jednou z klíčových norem, kterou bude koalice na podzim prosazovat, je novela zákoníku práce. „Modernizace zákoníku práce je naprosto zásadní jako hybatel pracovního trhu. Současně se musí nastavit dávkový a sociální systém, aby byl motivující pro práci,“ uvedl premiér Fiala.

Jedním z bodů novely je prodloužení zkušební doby na čtyři měsíce, další umožní výkon lehkých prací mladistvým od 14 let i bez ukončeného základního vzdělání v době hlavních prázdnin.

Změny mají přinést větší flexibilitu při ukončení pracovního poměru. Výpovědní doba má začít již od data doručení, ne od prvního dne následujícího měsíce.

ODS chce prosadit i možnost výpovědi bez udání důvodu. „K tomu se musí vázat poměrně dlouhé odstupné, které garantuje lidem, že mají dost času na to, aby si našli práci. Byť náš pracovní trh je teď spíš takový, že nabízí pracovní příležitosti, než že by nebyly. Je to debata, kterou povedeme. To je třeba věc, která má podporu TOP 09. Naopak proti je KDU-ČSL,“ řekl Fiala. Jurečka říká, že přes jeho lidovce výpověď bez udání důvodů nemůže projít.

A do třetice návrh Jurečkou vedeného ministerstva práce a sociálních věcí, o který bude boj, je chystané sloučení sociálních dávek. „Pokud někdo, kdo může pracovat, kašle na všechno, nehodlá pracovat, pak jasně říkáme – revize dávek přinese to, že takový člověk nebude mít zajištění, jako má dnes,“ uvedl k tomu ministr Jurečka.

Boj o televizní poplatky

Na podzim bude pokračovat i snaha koalice o zvýšení poplatků pro Českou televizi na 150 korun za měsíc a Českému rozhlasu na 55 korun.

Návrh vlády počítá i s rozšířením okruhu poplatníků o domácnosti, které sice nemají televizní přijímač nebo rádio, ale mají chytrý mobilní telefon nebo internetové připojení a mohou tak veřejnoprávní média sledovat i bez televizního přijímače.

Podle vládní koalice novela posiluje nezávislost médií veřejné služby.

„Jde o to, aby garnitura, která ovládla celou zemi, si vybudovala pozici, že tu bude velmi dlouho,“ namítá Babiš. Jeho hnutí ANO, ale i SPD prosazují zrušení měsíčních poplatků pro veřejnoprávní média a jejich financování ze státního rozpočtu.

Do parlamentu se dostane návrh o konopí

V parlamentu by se ještě do konce roku měl projednávat i návrh, který by umožnil pěstovat konopí pro vlastní potřebu. Dohoda, k níž zatím dospěli vyjednavači koalice, počítá s tím, že doma má být možné pěstovat tři rostliny konopí a v domácnosti bude moci být maximálně 600 gramů konopné sušiny.

„Debata tímto směrem probíhá,“ potvrdil iDNES.cz ministr zdravotnictví a první místopředseda TOP 09 Vlastimil Válek. Dodal, že on sám do debaty zasahuje snahou o zlepšení dostupnosti konopí pro léčebně účely.

Zatím není jasné, zda a jak moc do záměrů vlády zasáhnou podzimní výsledky krajských a senátních voleb. Ty sice přímý vliv na vládu nemají, ale mohou ho mít na vedení některých stran a tím na politiku, kterou budou v době zbývající do voleb do Sněmovny prosazovat.