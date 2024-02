Česko by mohlo od Německa získat dalších 15 tanků Leopard, oznámil premiér

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Německo už Česku za podporu Ukrajiny darovalo v letech 2022 a 2023 14 tanků Leopard 2A4, poslední z nich dorazil do Přáslavic na Olomoucku loni v listopadu.

Součástí daru je také jedno vyprošťovací vozidlo Büffel 3 na podvozku Leopard 2A4, které má do Česka dorazit letos. Cena daru je podle dřívějších informací 3,85 miliardy korun.

Za pomoc Ukrajině získalo Česko podle premiéra Fialy kompenzace od spojenců zhruba v hodnotě 19 miliard korun.

Česko kvůli ruské invazi na Ukrajinu nadále nebude vydávat víza Rusům a Bělorusům

Česko kvůli ruské invazi na Ukrajinu nadále nebude vydávat víza a povolení k pobytu Rusům a Bělorusům, schválila prodloužení nařízení.

V souvislosti s druhým výročím ruské agrese vůči Ukrajině premiér řekl, že Česko dnes poskytuje útočiště 384 tisicům uprchlíků před Putinovou válkou.

Za dva roky války udělilo dočasnou ochranu celkem 590 tisícům urprchlíků z Ukrajiny před válkou, z toho 100 tisícům dětí.

Znovu odložená nová pravidla pro lobbing

Vláda ve středu znovu odložila zákon, který má stanovit pravidla pro lobbing. „Nehledejme v tom žádné záhady. My chceme, aby to, co přijmeme, mohlo fungovat,“ řekl po jednání vlády premiér Fiala.

V registru, s nímž počítá návrh ministra spravedlnosti Pavla Blažka, mají být evidováni jak lobbisté, tak lobbovaní. Lobbisté budou mít povinnost svou činnost ohlásit ministerstvu spravedlnosti.

Zákon by se mohl týkat i Kanceláře prezidenta a asistentů poslanců a senátorů, což chtějí Piráti. „Já souhlasím s tím návrhem, který přichází z Legislativní rady vlády,“ řekl šéf Pirátů, vicepremiér Ivan Bartoš.

Vláda souhlasila s rozvolněním limitů, které omezují úvazky ve školách

Vláda souhlasila s rozvolněním limitů, které omezují úvazky nepedagogů ve školách. Na sociální síti X to napsal ministr školství za STAN Mikuláš Bek.

„Vláda souhlasila s mým návrhem, aby takzvané limity počtu zaměstnanců v krajském a obecním školství, které školám stanovoval stát, nebyly v tomto roce závazné. Pro ředitele krajských a obecních škol to znamená, že stanovený objem prostředků na platy mohou využít na potřebný počet zaměstnanců,“ napsal Bek.

Minulý týden jednaly školské odbory s Bekem, premiérem Fialou a ministrem financí Zbyňkem Stanjurou kvůli navýšení financí na platy nepedagogů. Jednání dohodu o penězích pro uklízečky či školníky nepřineslo.

Na zaplacení 2000 nepedagogických zaměstnanců v regionálním školství chybí zhruba 800 milionů korun. Vláda chce o zvýšení rozpočtu podle předsedy školských odborů Františka Dobšíka jednat až v půli roku.