Zdražovat věci lidem a firmám? To neuděláme, tvrdí Fiala o Green Dealu

Zato vláda ve středu rozhodla, že dva nové jaderné bloky postaví korejská společnost KHNP, jejíž nabídka byla po všech stránkách lepší než od francouzské EdF.

O Green Dealu ještě vláda povede diskusi, rozhodl předseda vlády. „Budeme se tím zabývat v následujícím období,“ řekl Fiala po jednání vlády. Státní energetická koncepce bude muset zohlednit rozhodnutí vlády o nových jaderných blocích, které vláda učinila, dodal premiér.

„Pro vládu není přijatelné, abychom zvyšovali ty parametry nebo úkoly, které byly v minulosti stanoveny ať už Evropskou unií pro Unii jako celek, nebo pro Českou republiku,“ prohlásil předseda vlády a ODS. Říkat třem materiálům, o které jde, český Green Deal, ani není správné, zdůraznil Fiala.

„Mohu všechny ujistit, že žádný nový Green Deal, český Green Deal tady nebude,“ uvedl premiér. „Český Green Deal, nic takového není a nebude,“ doplnil ho ministr financí a první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura.

Napravujeme věci, které předcházející vláda Bruselu odsouhlasila, řekl Fiala

„My naopak napravujeme věci, které předcházející vláda – ať už z nekompetence, nebo z jakých důvodů – bez přemýšlení Bruselu odsouhlasila,“ řekl premiér.

Navíc podoba Green Dealu podle vlády není konečná. „Není to tak, že s tím smíříme. My se budeme snažit na evropské úrovni ty věci změnit, s tím také naši kandidáti kandidovali v evropských volbách,“ uvedl Stanjura.

„Celá Evropa prochází fází, kdy přemýšlí nad tím, že tak, jak byly stanoveny cíle v Green Dealu, harmonogram, že to nevede ani k pochopení občanů, ani k tomu, abychom posílili konkurenceschopnost Evropy a naši prosperitu a to měl být jeden z cílů Green Dealu,“ prohlásil Fiala.

Vláda měla ve středu na stole strategii rozvoje energetiky a klimatických opatření, v nichž počítá s odklonem od uhlí po roce 2030 a s postupným posilováním jaderných a obnovitelných zdrojů.

„Myslím, že tu debatu si nejenom tento dokument, ale dva s tím související, jak z gesce ministerstva průmyslu a obchodu, tak z gesce ministra životního prostředí, ještě zaslouží, takže já předpokládám, že dneska tu diskusi otevřeme, ale neuzavřeme,“ avizoval již při příchodu na jednání vlády také ministr zemědělství Marek Výborný z KDU-ČSL.

A později premiér Fiala na sociální síti X napsal, že jeho vláda nepřijme závazky navíc oproti tomu, nač kývl bývalý premiér a šéf ANO Andrej Babiš,

Petr Fiala @P_Fiala Žádný nový Green Deal schvalovat nebudeme.



Nepřijmeme závazky nad rámec toho, co díky své nekompetenci už odsouhlasila Babišova vláda. Naopak je zmírníme všude, kde to ještě půjde. Žádné zbytečné zdražování nepřipustíme.



Ochrana životního prostředí je důležitá, ale nesmí… https://t.co/75FXdr8Rho oblíbit odpovědět

Systém emisních povolenek pro domácnosti nebude současná koalice dávat do zákona

Do otázky, kterou dal iDNES.cz ministrovi Výbornému, pokud Green Deal a zdražení emisních povolenek povede k většímu zvýšení cen benzinu a nafty, co s tím vláda bude dělat, protože by to mělo dopad i na další produkty, se vmísil ministr práce a sociálních věcí a šéf lidovců Marian Jurečka, jehož rozčílilo, co píší média o dopadech Green Dealu.

„To je mimo. Emisní povolenky dnes dopadají do cen tepla v rámci centrálního zásobování, to už máme roky. Dopadlo to nějak na ty, kteří tam bydlí? Sněmovna před asi čtyřmi roky, to byl dokonce můj poslanecký návrh, to kompenzovala úpravou DPH. To znamená říkat dneska někdo něco o tom, že tady dopadnou tyhle změny na konečné ceny toho produktu, že se zdraží, je fakt jako naprosto mimo. Garantujeme, že vláda nepřipustí, aby zaprvé k tomu došlo, a zadruhé jsme jasně řekli, že ten návrh do zákona jako vláda a koalice dávat nebudeme,“ řekl Jurečka.

„Systém emisních povolenek pro domácnosti my nebudeme dávat do zákona, to jsme jasně řekli, na tom je koaliční dohoda,“ řekl iDNES.cz šéf lidovců.

„Vláda v minulosti prokázala, že umí řešit případný dopad, který by mohl stát kompenzovat tak, aby se to v konečné ceně pro spotřebitel neprojevilo,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí.

„Všechna ta čísla, co tady jsou, jsou čísla vymyšlená, virtuální. Jenom jeden příklad. Pan Kovanda před několika lety psal o tom, že bude benzín stát sto korun, kolik dneska stojí? Čili je to potřeba zasadit ještě do jednoho důležitého kontextu, jak k tomu přistupují ostatně státy Evropské unie,“ uvedl Výborný.

Aktualizovaná verze strategie rozvoje počítá s navyšováním výroby elektřiny z předloňských 84 terawatthodin (TWh) ke zhruba 95 TWh v roce 2050. Roli hlavního pilíře ve výrobě energie by měly postupně převzít obnovitelné zdroje energie a jádro. Podíl jaderné energie by měl do poloviny století vzrůst z 37 procent na 46 procent, což má zajistit výstavba nových jaderných zdrojů.

O další jaderné bloky by se měla postarat korejská firma KHNP. Stejně jako neúspěšný francouzský uchazeč EdF měla předložit závazné nabídky pro výstavbu čtyř jaderných bloků. „Jeden blok nebude dostačovat,“ zdůvodnil to dříve předseda vlády Petr Fiala. „Z hlediska ekonomického se jeví nejvýhodnější stavět dvojblok,“ řeklministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Stavět by se podle něj měly nejprve dva bloky v Dukovanech

Nový zákon o kybernetické bezpečnosti

Jednání vlády dál pokračuje. Na programu má návrh nového zákona o kybernetické bezpečnosti, ke kterému má připomínky podnikatelský sektor. Předpis do českého práva zavádí evropskou bezpečnostní směrnici NIS2 a zároveň obsahuje možnost prověřit a vyloučit dodavatele, kteří představují pro stát bezpečnostní riziko.

Ministři by se měli vrátit i k novele o podnikání v cestovním ruchu, podle které by ubytovací zařízení v Česku mohla mít povinnost registrace v připravovaném elektronickém systému eTurista.