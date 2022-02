Kde spí noví ministři: služební byt, poslanecká ubytovna či pokoj na Úřadu vlády

Jen 500 metrů do práce to má každé ráno ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Jako jeden z mnoha přespolních ministrů Fialovy vlády nemá v Praze vlastní bydlení. Na rozdíl od některých kolegů však nevyužívá služební byty vlastního resortu, ale komfortní poslaneckou ubytovnu. Ta stojí v prudkém kopci v Nerudově ulici na Malé Straně, po níž se turisté vydávají vzhůru k Pražskému hradu. Na nedaleké ministerstvo financí je to svižnou chůzí pět minut.

Ministerstvo pro místní rozvoj vlastní několik luxusních apartmánů, které bezplatně využívaly Alena Schillerová (ANO) či Klára Dostálová (ANO). Dnes se hledá jejich využití.