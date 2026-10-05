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Vláda schválila novou kulturní politiku. Ministr Klempíř má Babišovu podporu

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  15:05aktualizováno  15:35
Vláda v pondělí schválila návrh nové státní kulturní politiky na období 2026–2029, který kritizovaly profesní asociace, sdružení, platformy i odbory. Vznikl totiž podle nich bez zapojení odborné veřejnosti. Ministr kultury za Motoristy sobě Oto Klempíř má podporu premiéra Andreje Babiše. „Samozřejmě,“ řekl předseda vlády.

„Tato kulturní politika stojí na třech základních pilířích. Prvním jsou lidé, kteří kulturu vytvářejí a pečují o ni. Druhým pilířem je kulturní dědictví a třetím pilířem je budoucnost,“ uvedl po jednání vlády ministr Klempíř.

Podle překládací zprávy se v roce 2027 předpokládá celkový objem výdajů kapitoly ministerstva kultury ve výši zhruba 19,3 miliardy korun, což je o 1,66 miliardy korun více, než činí schválený letošní rozpočet ministerstva.

Jednání vlády. Financování asistentů pedagoga v základních školách. Na snímku Oto Klempíř (Motoristé). (5. října 2026)
Jednání vlády. Financování asistentů pedagoga v základních školách. Na snímku Boris Šťastný a Oto Klempíř (Motoristé). (5. října 2026)
Jednání vlády. Financování asistentů pedagoga v základních školách. Na snímku vpravo Martin Šebestyán (SPD). (5. října 2026)
Jednání vlády. Financování asistentů pedagoga v základních školách. Na snímku Andrej Babiš (ANO). (5. října 2026)
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„Děkuji panu premiérovi, všem kolegům ve vládě, kteří tento materiál podpořili. Poprvé zde máme dokument, který nevznikl na konci volebního období jako seznam úkolů pro novou vládu, ale naopak na jeho začátku jako opravdový a skutečný plán. To je podstatný rozdíl od předchozího dokumentu, který připravilo minulé vedení úřadu,“ řekl Klempíř.

„Pro kulturní sektor to znamená větší předvídatelnost. Kulturní instituce a profesní sdružení tak ví, jaké cíle stát sleduje, jaké hodnoty považuje za důležité a kam bude směřovat svou podporu. Ostatně i díky tomu můžeme nyní vyhlásit nové dotační programy s jistotou, že odpovídají schválené vládní strategii. Ministerstvo kultury dále zůstává naplno otevřené dialogu,“ uvedl ministr kultury.

Mezi hlavní směry státní kulturní politiky podle ministerstva patří ochrana a obnova kulturního dědictví, prosazení spravedlivějšího odměňování pracovníků v kultuře a modernizace muzeí, galerií a knihoven.

Dokument dále slibuje prosazení moderní legislativy pro kulturu, podporu digitalizace, výzkumu a využití umělé inteligence v kultuře, posílení kulturního cestovního ruchu, zvýšení konkurenceschopnosti české audiovize a kreativních odvětví a posílení exportu české kultury.

Návrh státní kulturní politiky kritizují například Piráti, podle kterých zcela ignoruje odbornou veřejnost a klíčové zástupce kulturního sektoru.

„Ještě na jaře ministr Klempíř s původní kulturní strategií souhlasil, teď ale prosazuje novou verzi, která popírá základní hodnoty kultury. Místo rozvoje vzdělané a odolné společnosti tvrdí, že odolnost má řešit BIS a bezpečnostní složky. To je naprosté nepochopení role kultury v moderním státě a čistý paskvil,“ uvedla poslankyně Pirátů Andrea Hoffmannová.

V prohlášení Kulturní a kreativní federace se píše, že ministerstvo sice odbornou veřejnost dvakrát vyzvalo k připomínkám, odvedenou práci ale podle nich následně hodilo do koše.

„Neznalost, neschopnost a nekompetentnost se navíc vedení úřadu nezdráhá maskovat zastrašováním, vyhrožováním a manipulacemi. Takové jednání důrazně odmítáme a vyzýváme premiéra Andreje Babiše, aby z této situace vyvodil odpovědnost,“ píše se v prohlášení Kulturní a kreativní federace.

„Kritici poukazovali také na to, že vláda má k dispozici Státní kulturní politiku 2026–2030+, kterou loni v říjnu schválil tehdejší kabinet Petra Fialy a která vznikala za účasti zástupců kulturního sektoru.

„Ten humbuk byl spíše křikem zájmových organizací, neberu to osobně,“ prohlásil KKlempíř.

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