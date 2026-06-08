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Stát nyní posílá do systému zdravotního pojištění za státní pojištěnce 2188 korun měsíčně, za rok celkem téměř 158 miliard korun.
Současná legislativa počítá s automatickou valorizací částky podle vývoje ekonomiky, příští rok se podle tohoto mechanismu měla zvednout o zhruba 3,17 miliardy korun.
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Pavel po pár minutách opustil jednání vlády. O summitu NATO totiž nerozhodla
Začátku jednání vlády se zúčastnil i prezident Petr Pavel, po pár minutách ale odešel, protože nerozhodovala o složení delegace na červencovém summitu NATO v Ankaře.