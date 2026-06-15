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Vláda rozšířila seznam zakázaných návykových látek, další nechá zkoumat

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  15:02
Vláda zařadila na seznam zakázaných návykových látek dva opioidy. Celkem 17 substancí pak zapsala na seznam zkoumaných látek, které není možné v Česku legálně prodávat a vyrábět.

Po jednání vlády, která odsouhlasila zrušení poplatků pro Českou televizi a Rozhlas, proběhla tisková konference. (15. června 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Kabinet tak upravil nařízení o seznamech návykových látek. Na tiskové konferenci to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Část látek, které se budou zkoumat, je podobná HHC. Tento hexahydrokanabinol je od března zakázaný. Experti už dřív varovali před tím, že zákaz může posílit černý trh a HHC okamžitě nahradí nové rizikovější varianty.

„Na návrh ministerstva zdravotnictví jsme schválili nařízení vlády v rámci našeho boje proti drogám,“ uvedl Babiš.

Pracovní skupina systému včasného varování před drogami, která návrh na zařazení látek na seznamy posuzovala, vycházela z podkladů od policie a celníků či z údajů o intoxikacích. Podle ministerstva zdravotnictví zařazení na seznamy doporučila.

V Česku existují tři seznamy návykových látek. Jeden obsahuje zakázané látky, jejichž držení je trestné. Na dalším jsou psychoaktivní látky s neznámými dopady, které se mají nejvýš dva roky zkoumat. Po potvrzení nízkého rizika by se pak mohly dostat na seznam psychomodulačních látek a začít regulovaně prodávat v licencovaných obchodech jen dospělým.

Zakázané jsou nově dva opioidy. Methiodon je analog methadonu. Zatím se našel v sedmi zemích EU. V Česku může za případ úmrtí v roce 2025. Látka 5,6-dichlordesmethylchlorfin je příbuzná brofinu. Používala se na pomoc závislým na opioidech. Měla předcházet abstinenčním příznakům a snížit toleranci. Hrozilo ale i náhodné předávkování.

Dalších 17 substancí má patřit mezi zkoumané. Nesmí se prodávat a vyrábět. Celkem 13 z nich jsou semisyntetické kanabinoidy. Další položky tvoří dva opioidy, jedno anestetikum a jedna další látka.

Vláda kývla na konec poplatků ČT a Českému rozhlasu, chce jim dát méně peněz

„Zařazované látky navíc nemají většinou ani léčebné nebo terapeutické použití a jsou již od počátku designovány jako rekreační drogy s cílem vyhnout se látkám již zařazeným na seznam návykových látek,“ uvedlo ministerstvo zdravotnictví.

Část semisyntetických látek je chemicky či strukturálně podobná konopnému HHC. Ten vláda zakázala koncem března. Proti se stavěl vládní odbor protidrogové politiky a žádal ponechat hexahydrokanabinol mezi zkoumanými. Také experti na problematiku závislostí varovali před tím, že zákaz může posílit černý trh a HHC okamžitě nahradí nové rizikovější varianty s neověřenými účinky.

HHC a jeho deriváty předloni zakázala i minulá Fialova vláda. Po pár měsících se ale podle zákona o psychomodulačních látkách od loňska dostal ze seznamu zakázaných na seznam zkoumaných substancí, jejichž držení není trestné.

Odborníci apelují na regulovaný trh s HHC. Bojí se, že zůstane trvale v zákazu

Agenda s problematikou závislostí nebude od července spadat pod Babiše, ale pod ministerstvo zdravotnictví. Premiér už ohlásil obrat v české protidrogové politice se zpřísněním postupu. „Vyhlásili jsme boj proti drogám,“ řekl dnes Babiš. Odborníci několikrát zopakovali, že válka proti drogám v minulosti výsledky nepřinesla a vedla ke zhoršení situace.

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