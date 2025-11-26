Překvapivé řešení sporu o Turka. Motoristé si nakonec vymění resorty

Jiří Vachtl
  12:52
Budoucí premiér Andrej Babiš nese ve středu na Hrad jména kandidátů na ministry do vznikající vlády. Na seznamu podle informací iDNES.cz nechybí ani Filip Turek, k jehož nominaci má prezident Petr Pavel výhrady. Motoristé ale přišli s překvapivým řešením, Turek by se měl ujmout ministerstva životního prostředí a post šéfa diplomacie by měl připadnout předsedovi strany Petru Macinkovi.
Čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek a předsea Motoristů Petr Macinka...

Čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek a předsea Motoristů Petr Macinka při příchodu na jednání o nové vládě v Průhonicích (25. listopadu 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Petr Macinka, Filip Turek a Boris Šťastný ze strany Motoristé sobě po koaličním...
Andrej Babiš odjíždí z Hradu po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem. Prezidenta...
Česko si připomíná výročí sametové revoluce. Na snímku Filip Turek (Motoristé...
Předseda Motoristů Petr Macinka a čestný prezident Motoristů Filip Turek...
13 fotografií

O možné výměně resortů v rámci strany napsal Deník N. Redakci iDNES.cz informaci potvrdil zdroj blízký vedení Motoristů. „Je to tak, Turek je na seznamu a dojde k rošádě,“ uvedl zdroj.

Turek hned na začátku vyjednávání ANO s SPD a Motoristy připustil, že se „velmi pravděpodobně“ stane ministrem zahraničí. O pár dní později ale Deník N zveřejnil screenshoty jeho dřívějších příspěvků na sociálních sítích plné rasistických a homofobních poznámek. Turek se za část věcí omluvil, některá hlavní nařčení ale odmítl a Motoristé podali na médium trestní oznámení.

Babiš nese na Hrad návrh na složení nové vlády ANO, SPD a Motoristů

Prezident Petr Pavel si ale Turka na ministerstvu zahraničí kvůli možnému poškození pověsti Česka v cizině nepřál. Motoristé dlouho zvažovali, zda budou na jeho nominaci trvat. Nakonec se rozhodli pro výměnu resortů.

Macinka se po celou dobu kampaně před volbami do Sněmovny prezentoval jako kandidát na post ministra pro životní prostředí. Uváděl, že chce značně osekat dotace pro neziskové organizace i samotný úřednický aparát ministerstva. Ekologické organizace a aktivisté proti němu uspořádali petici.

Je pro vás Filip Turek přijatelný jako ministr životního prostředí?

celkem hlasů: 1338
Vstoupit do diskuse (178 příspěvků)

Jsme odolnější než Slováci, ale víc trpíme depresemi, říká Ivana Tykač

Nejčtenější

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!

Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta Newtona dráždí dodnes a to nejen mužské publikum, potřebu vypořádat se s nimi mají i moderní...

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....

Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku

Fotografie Evelyn McHaleová vyšla v roce 1947 v časopise Life.

Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny Empire State Building. Fotka jejího na první pohled nedotčeného těla se objevila v prestižním časopisu...

Robert Plaga

Bývalý ministr školství Robert Plaga. (17. září 2025)

Poslanec Robert Plaga vedl ve sněmovních volbách 2025 jako nestraník kandidátku hnutí ANO ve Středočeském kraji. Vysokoškolský pedagog a politik byl v letech 2017 až 2021 ministrem školství.

26. listopadu 2025  13:08

Učitelka roku v Alabamě brutálně bila syna páskem. Jeho bratr poslal video do školy

Učitelka z Alabamy brutálně mlátila svého syna, vahodili ji z práce

Učitelka roku Nicole Staplesová z Alabamy byla zatčena poté, co se na internetu objevilo video, na kterém brutálně bije svého syna páskem. Záběry poslal do školy, kde donedávna pracovala, její...

26. listopadu 2025  13:06

Leží v nemocnici, i když by nemuseli. O starší pacienty se nemá kdo postarat

Premium
ilustrační snímek

Více než pětina pacientů v českých nemocnicích, kteří se o sebe nemohou postarat, by tam neměla být. Správně by se měli přemístit domů nebo do léčebny dlouhodobě nemocných. Jenže rodiny často péči...

26. listopadu 2025

Adam Vojtěch

Adam Vojtěch je jihočeským lídrem hnutí ANO a pravděpodobně se opět stane...

Bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch byl od února 2022 do května 2025 velvyslancem ve Finsku. V říjnových sněmovnách volbách 2025 vedl bývalý zpěvák, skladatel a účastník show Česko hledá...

26. listopadu 2025  12:53

Překvapivé řešení sporu o Turka. Motoristé si nakonec vymění resorty

Čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek a předsea Motoristů Petr Macinka...

Budoucí premiér Andrej Babiš nese ve středu na Hrad jména kandidátů na ministry do vznikající vlády. Na seznamu podle informací iDNES.cz nechybí ani Filip Turek, k jehož nominaci má prezident Petr...

26. listopadu 2025  12:52

Americké imigrační úřady zadržely příbuznou mluvčí Bílého domu

Karoline Leavittová sleduje Donalda Trumpa během podepisování exekutivních...

Americké imigrační úřady zadržely matku synovce mluvčí Bílého domu Karoline Leavittové. Agenti Úřadu pro imigraci a cla (ICE) ženu původem z Brazílie tento měsíc zadrželi nedaleko Bostonu ve státě...

26. listopadu 2025  12:50

Inferno v obytném komplexu v Hongkongu. Lidé zůstali uvězněni, úřady hlásí mrtvé

Rozsáhlý požár zachvátil obytný komplex v severní části Hongkongu. Vyžádal si...

Rozsáhlý požár zachvátil obytný komplex v severní části Hongkongu. Vyžádal si nejméně čtyři oběti a tři zraněné. Další lidé jsou stále uvězněni uvnitř. Příčina požáru, který se zřejmě rozšířil po...

26. listopadu 2025  10:29,  aktualizováno  12:49

Sedl za volant posilněný alkoholem a havaroval. Další řidiči po smyku skončili ve vodě

Řidič skončil s autem v potoce, musel být odvezen do nemocnice. (25. listopadu...

Další sérii nehod museli řešit policisté v Olomouckém kraji v noci z úterý na středu. V prvním případě havaroval jednašedesátiletý řidič, který nadýchal dvě promile alkoholu. Další šofér a řidička...

26. listopadu 2025  12:45

Babiš nese na Hrad návrh na složení nové vlády ANO, SPD a Motoristů

Andrej Babiš na tiskové konferenci po setkáni s prezidentem Petrem Pavlem. (12....

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš předá na Hrad prezidentovi Petru Pavlovi návrh na složení nové vlády ANO, SPD a Motoristů. Seznam kandidátů v úterý potvrdily strany vznikající koalice. Babiš chce...

26. listopadu 2025  5:21,  aktualizováno  12:42

Hazard se životem kvůli dobrému záběru, fotograf jel v otevřeném kufru auta

Řidič vezl v kufru chlapíka s fotoaparátem v ruce. Aby si pořídil co nejlepší...

Nebezpečný hazard předvedla osádka vozu na silnici první třídy u Kralovic na Plzeňsku. Řidič tam jel s autem, v jehož otevřeném kufru seděl muž s fotoaparátem v ruce. Aby pořídil co nejlepší snímek,...

26. listopadu 2025  12:42

Američané na prvním místě. Cizinci zaplatí vyšší vstupné do národních parků

Glacier Point v parku Yosemite.

Zahraniční návštěvníci amerických národních parků budou od ledna platit vyšší vstupné než Američané, oznámila administrativa prezidenta Donalda Trumpa. Naopak obyvatelé Spojených států nebudou platit...

26. listopadu 2025  12:34

Jeroným Tejc

Za prezidentem Milošem Zemanem do Lán v pondělí dorazil šéf poslaneckého klubu

Právník Jeroným Tejc byl v letech 2011-13 předsedou poslaneckého klubu ČSSD, ale po nezdařeném puči proti předsedovi Sobotkovi byl z funkce odvolán. Poslancem byl 11 let, od roku 2006. V roce 2017...

26. listopadu 2025  12:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.