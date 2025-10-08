Jurečka přijal rezignaci Mesršmída kvůli nefungujícím eDokladům při volbách

Josef Kopecký
  5:00aktualizováno  12:55
Ministr Marian Jurečka přijal k 23. říjnu rezignaci ředitele Digitální informační agentury Martina Mesršmída kvůli výpadku eDokladů při volbách. Využít je se marně pokoušela třeba šéfka Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Vláda se ve středu sešla poprvé po volbách do Sněmovny.

První možnost využít eDoklady při volbách do Poslanecké sněmovny přinesla rekordní zájem veřejnosti. Během prvních čtyř hodin voleb byl zaznamenán rekordní počet 1,5 milionu přihlášení do eDokladů

Přidání lidem pracujícím ve veřejném sektoru bude muset vyřešit až nová vláda

Ještě před vlády její zástupci s odbory jednali o růstu platů ve veřejném sektoru. „Nedomluvili jsme se,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL po jednání s odbory. Zásadní rozhodnutí bude muset podle něj učinit vznikající kabinet Andreje Babiše.

„Nám nepřijde úplně ideální, abychom my jako současná vláda s ohledem na to, že budoucí koalice říká, že počítá s rozpočtovým provizoriem, vydávali to rozhodnutí,“ odůvodnil Jurečka.

Vláda sice již minulý týden schválila návrh státního rozpočtu na příští rok, podle kterého by měla suma na platy oproti letošku vzrůst o 27 miliard korun, tedy asi o 9,4 procenta, ale pro novou vládu není návrh nijak závazný.

A hnutí ANO, které o víkendu vyhrálo volby a jedná o sestavení nové vlády s SPD a Motoristy sobě, už přitom avizuje, že chce návrh rozpočtu přepracovat.

Dohoda byla zatím uzavřena o odměňování pedagogů. Učitelům by se měl zvýšit tarif od ledna o sedm procent, asistentům o dva tisíce korun. Vláda už projednala i přidání bezpečnostním složkám o pět procent. To vše podle Jurečky platí.

„Dohody, které už byly uzavřeny a které se týkají obrany a příslušníků Armády České republiky, bezpečnostních sborů resortu ministerstva vnitra,“ řekl Jurečka. „Včetně toho, že platí dohoda, týkajících se pedagogů a resortu školství, tu bychom příští týden schválili na vládě,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí.

Současná vláda vyjednávala s odbory o tom, kolik peněz půjde do tarifů a kolik do odměn také pro další zaměstnance veřejného sektoru. Ale tam odbory a Fialova vláda nenašly společnou řeč.

Průměrný plat ve veřejné sféře loni činil 49 049 korun hrubého a ve veřejném sektoru pracovalo 675 tisíc lidí.

Žádná stavba se nezastavuje, řekl Kupka

Vláda přerušile ve středu projednávání návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Předseda ANO Andrej Babiš v pondělí po jednání se šéfem Ředitelství silnic a dálnic Radkem Mátlem řekl, že kvůli chybějícím penězům se zastavují stavby silnic či modernizace železničních tratí. Ministr dopravy Martin Kupka z ODS to odmítl.

„Žádná stavba se nezastavuje,“ zopakoval i po jednání vlády Kupka.

Návrh rozpočtu SFDI počítá s výdaji ve výši 187 miliard korun. Příjmy tvoří kromě peněz od státu také 33,9 miliardy korun z evropských fondů. Návrh státního rozpočtu počítá s příjmy SFDI 144,6 miliardy korun.

Jurečka přijal rezignaci Mesršmída kvůli nefungujícím eDokladům při volbách

