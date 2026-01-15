Blíží se hlasování o důvěře vládě. Poslanci o tom jednají rekordně dlouho

Josef Kopecký
Přímý přenos   11:18aktualizováno  19:53
Třetím dnem pokračuje jednání Sněmovny před hlasováním o důvěře kabinetu Andreje Babiše. Hlasovat se o ní má ještě dnes, do debaty je v tuto chvíli přihlášeno ještě dvanáct poslanců. „Vláda s pravděpodobností hraničící s jistotou získá důvěru,“ připustil šéf hnutí STAN Vít Rakušan. Označil vládu ANO, SPD a Motoristů sobě za kabaret minulosti.

„Vznikla tady koalice, které říkáme koalice pro nevydání předsedů k trestnímu stíhání,“ prohlásil ve čtvrtek Rakušan.

Babiš totiž před tím poslancům při interpelací poslancům řekl, že nechce být vydán ke stíhání v kauze Čapí hnízdo. „Já nezpochybňuju justici, ale přece jenom se najdou soudci, kteří rozhodují politicky. A proto se nenechám vydat,“ řekl Babiš.

Lidovec Jan Bartošek věští, že vláda nevydrží o mnoho déle, než nová koalice rozhodne o tom, že premiér Andrej Babiš a šéf Sněmovny a SPD Tomio Okamura nebudou vydáni k trestnímu stíhání.

Jeho vládu kritizoval ve Sněmovně bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský. „Přichází vláda regulací, dotací, zaklekávání,“ řekl člen klubu ODS Jan Lipavský, podle kterého čeká znovu Česko normalizační zahnívání.

„Stojí před námi vláda, která pustila do zahraniční politiky extremismus, vyvolávání nenávisti a ruskou propagandu,“ prohlásil Lipavský.

Zatím nejdéle poslanci mluvili před hlasováním o bývalé pětikoaliční vládě Petra Fialy

Rozprava trvá čistého času už déle než 24 hodin, což je rekordně dlouho. Doposud nejdelší jednání Sněmovny před hlasováním o vyslovení důvěry vládě bylo před čtyřmi lety, když se hlasovalo o pětikoaliční vládě Petra Fialy z ODS. Poslanci tehdy hovořili přes 23 hodin.

ve čtvrtek ji na část dne přerušily odpovědi na písemné a pak i na ústní interpelace na Babiše a členy vlády.

Babiš poslal Hřiba na léčení. Dostal i otázku, zda je Okamura pošuk

Výsledek hlasování je dopředu jasný. Vládu Andreje Babiše podporuje 108 poslanců ANO, SPD a Motoristů sobě a důvěru Sněmovny tak i přes výhrady opozice získá.

Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (15. ledna 2026)
Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Na snímku Aleš Juchelka (ANO) . (15. ledna 2026)
Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Na snímku Aleš Juchelka (ANO) . (15. ledna 2026)
Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Na snímku Jindřich Rajchl (za SPD) . (15. ledna 2026)
Jednání o důvěře vládě začalo už v úterý odpoledne, kdy vystupovali především politici koalice – premiér Babiš a ministři, zatímco ve středu se u řečnického pultu střídali hlavně opoziční poslanci.

SPD hlasy slíbila, když ji premiér Babiš ujistil, že bude pokračovat debata o muniční iniciativě na pomoc Ukrajině, která hnutí Tomia Okamury vadí. K získání důvěry stačí Babišově vládě hlasy nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Babiš žádá o důvěru, dostane ji i od SPD. Muniční iniciativa se bude dál řešit

„Česká republika, čeští občané budou pro naši vládu na prvním místě. Naším cílem je sebevědomá, bezpečná, prosperující a úspěšná Česká republika. Prostě, aby se naše země stala inspirací ostatním zemím a tím nejlepším místem pro život na celé planetě,“ řekl poslancům Babiš.

„Programové prohlášení se tváří jako by v Evropě neprobíhala válka,“ vytkl vládě bývalý premiér a končící předseda ODS Petr Fiala. „S Robertem Ficem a Viktorem Orbánem vytvořili klub tří zemí, které se odmítají chovat zodpovědně, ačkoliv patří mezi země, které jsou nejvíce ohroženy ruskými výboji. Česká republika se tak odvrací na východ, vymlouvá se a nedokáže stát plně po boku spojenců,“ řekl o Babišovi jeho předchůdce Petr Fiala.

Expremiér Fiala vyčetl Babišově vládě čistky i to, že otáčí Česko na východ

„Tato vláda nebude akceschopná a premiér, který sliboval silné Česko, premiér, který sliboval, jakým bude silným premiérem a porovnával se s tím minulým, s premiérem Fialou, vytvořil koalici, která tady vznikla především proti tomu, aby se politici vydávali k trestnímu stíhání. A on se tak stal rukojmím, stal se rukojmím extremistů a Motoristů,“ prohlásil šéf hnutí STAN Vít Rakušan.

Koalice chce po hlasování o důvěře vládě prosadit také stanovisko Sněmovny k jmenování členů vlády. Požadují to Motoristé kvůli tomu, že prezident Petr Pavel odmítl jejich kandidát na ministra životního prostředí, poslance a čestného prezidenta Motoristů sobě Filipa Turka.

Laurel s Hardym? Rytíř Sedmi království vrací do seriálového světa Hry o trůny vtip

Premium
Peter Claffey v seriálu Rytíř Sedmi království

Na seriálový fenomén Hra o trůny, kterým HBO oblažovalo televizní fanoušky mezi lety 2011 a 2019, pomalu sedá prach. Nyní se ale zdá, že to nejlepší z něj znovu ožije. Příslibem je šestidílný počin...

15. ledna 2026

Standardní domácnost, psi vyhublí na kost, zaznělo u soudu. Manžele viní z týrání

Při odebírání původním majitelům byli oba dlouhodobě týraní psi kost a kůže....

S dvojicí obžalovanou z týrání psů pokračovalo ve čtvrtek líčení u plzeňského okresního soudu. Manželé je neočkovali, nezajišťovali jim dostatek jídla a vody, dva stafordští bulteriéři byli vyhublí...

15. ledna 2026  16:40

