Vláda bude denně oznamovat maximální ceny nafty i benzinu, sníží spotřební daň

Josef Kopecký
  6:00aktualizováno  16:00
Lidé a firmy se už příští týden od vlády každý den dozvědí maximální ceny nafty a benzinu. „Marže, která pro nás je akceptovatelná, je 2,50 Kč i u nafty i benzinu,“ řekl premiér Andrej Babiš. Vláda také rozhodla o snížení spotřební daně u nafty, sníží se o 2,35 Kč včetně DPH na litr. Opatření začne platit 8. dubna a má platit zatím do 30. dubna.

„V úterý 7. dubna ve 14 hodin zveřejní Ministerstvo financí maximální cenu, kterou občané a firmy budou platit. Poté každý den ve 14 hodin určí Ministerstvo financí maximální cenu, před víkendem vždy v pátek, která pak bude platit včetně pondělí,“ uvedl Babiš.

„Je to situace, kterou připouští zákon o cenách,“ řekla po mimořádném jednání vlády ministryně financí za ANO Alena Schillerová.

Stát zároveň bude pokračovat v monitoringu cen pohonných hmot.

Vláda Andreje Babiše rozhodla o zastropování marží distributorů paliv i snížení spotřební daně, aby tím korigovala vysoké ceny nafty a benzinu v Česku. „Marže, která je pro nás akceptovatelná, je 2,50 koruny u nafty i benzínu," řekl Babiš. Spotřební daň u nafty má klesnout o 2,35 koruny na litr. Opatření začne platit 8. dubna. (2. dubna 2026)
Vláda Andreje Babiše rozhodla o zastropování marží distributorů paliv i snížení spotřební daně. Opatření začne platit 8. dubna. Je to situace, kterou připouští zákon o cenách,“ řekla po mimořádném jednání vlády ministryně financí za ANO Alena Schillerová. (2. dubna 2026)
Vláda může ceny a marže regulovat, potvrdil antimonopolní úřad

Vláda za mimořádné tržní situace může ceny a marže regulovat, potvrdil oprávněnost rozhodnutí Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

„Monitorovali jsme marže, a i když na počátku byly v normě, tak se postupně ukázalo, že začaly být nepřiměřené. Vyzvali jsme distributory a dvakrát jsme s nimi jednali. I když na základě naší výzvy snížili asi o dvě koruny cenu nafty na D1 a hlavních tazích dálnic, dospěli jsme k názoru, že je potřeba udělat nějaká systémová, zásadní opatření,“ řekl premiér

Babiš po jednání vlády také kritizoval, že místo toho, aby státu V4 (Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko) spolu s Německem a Rakouskem koordinovaly své počínání, každý si dělá, co chce.

Konečně vláda vyslyšela náš návrh, říká Kupka o snížení spotřební daně u nafty

„Opatření mají smysl jako celek, v balíčku,“ řekla ministryně Schillerová.

V pondělí 13. dubna podle ní projedná vláda návrh zákona, který umožní regulovat marže a ceny paliv nařízením vlády. Kabinet chce tento návrh projednat v parlamentu v režimu legislativní nouze, aby mohl začít platit co nejdříve. Schillerová k tomu řekla, že čeká velkou podporu opozice.

„K tomu my určitě svítit nebudeme,“ odmítl to ale šéf ODS Martin Kupka.

O výši marží obchodníků s pohonnými hmotami jednal Babiš v pondělí a ve středu se zástupci firem MOL, OMV, Shell, EuroOil a Orlen, které patří k největším distributorům paliv v zemi.

Zásahy do cen mohou podle pumpařů zhoršit situaci. „Administrativní zásahy do cenotvorby by mohly vést k narušení trhu a negativním dopadům na dostupnost a kvalitu služeb,“ varovala ve středu Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu.

Zastropování cen, nižší daně i regulace: Evropské státy vyrovnávají drahá paliva po svém

Ceny paliv od začátku března rostou po útoku USA a Izraele na Írán a eskalaci konfliktu, která omezila propustnost Hormuzského průlivu mezi Perským zálivem a Indickým oceánem.

Nejprodávanější benzin Natural 95 se v úterý podle dat společnosti CCS prodával v průměru za 41,60 Kč za litr a nafta za 48,33 Kč za litr. Proti konci února je průměrná cena benzinu o přibližně osm korun vyšší a dieselu zhruba o 15 korun.

