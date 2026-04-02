„V úterý 7. dubna ve 14 hodin zveřejní Ministerstvo financí maximální cenu, kterou občané a firmy budou platit. Poté každý den ve 14 hodin určí Ministerstvo financí maximální cenu, před víkendem vždy v pátek, která pak bude platit včetně pondělí,“ uvedl Babiš.
„Je to situace, kterou připouští zákon o cenách,“ řekla po mimořádném jednání vlády ministryně financí za ANO Alena Schillerová.
Stát zároveň bude pokračovat v monitoringu cen pohonných hmot.
Vláda může ceny a marže regulovat, potvrdil antimonopolní úřad
Vláda za mimořádné tržní situace může ceny a marže regulovat, potvrdil oprávněnost rozhodnutí Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).
„Monitorovali jsme marže, a i když na počátku byly v normě, tak se postupně ukázalo, že začaly být nepřiměřené. Vyzvali jsme distributory a dvakrát jsme s nimi jednali. I když na základě naší výzvy snížili asi o dvě koruny cenu nafty na D1 a hlavních tazích dálnic, dospěli jsme k názoru, že je potřeba udělat nějaká systémová, zásadní opatření,“ řekl premiér
Babiš po jednání vlády také kritizoval, že místo toho, aby státu V4 (Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko) spolu s Německem a Rakouskem koordinovaly své počínání, každý si dělá, co chce.
„Opatření mají smysl jako celek, v balíčku,“ řekla ministryně Schillerová.
V pondělí 13. dubna podle ní projedná vláda návrh zákona, který umožní regulovat marže a ceny paliv nařízením vlády. Kabinet chce tento návrh projednat v parlamentu v režimu legislativní nouze, aby mohl začít platit co nejdříve. Schillerová k tomu řekla, že čeká velkou podporu opozice.
„K tomu my určitě svítit nebudeme,“ odmítl to ale šéf ODS Martin Kupka.
O výši marží obchodníků s pohonnými hmotami jednal Babiš v pondělí a ve středu se zástupci firem MOL, OMV, Shell, EuroOil a Orlen, které patří k největším distributorům paliv v zemi.
Zásahy do cen mohou podle pumpařů zhoršit situaci. „Administrativní zásahy do cenotvorby by mohly vést k narušení trhu a negativním dopadům na dostupnost a kvalitu služeb,“ varovala ve středu Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu.
Ceny paliv od začátku března rostou po útoku USA a Izraele na Írán a eskalaci konfliktu, která omezila propustnost Hormuzského průlivu mezi Perským zálivem a Indickým oceánem.
Nejprodávanější benzin Natural 95 se v úterý podle dat společnosti CCS prodával v průměru za 41,60 Kč za litr a nafta za 48,33 Kč za litr. Proti konci února je průměrná cena benzinu o přibližně osm korun vyšší a dieselu zhruba o 15 korun.