Vláda projedná přísnější podmínky pro uprchlíky před válkou z Ukrajiny

Koalice ANO, SPD a Motoristů sobě se bude zabývat i možnými změnami v poskytování humanitární dávky uprchlíkům s dočasnou ochranou na území České republiky.
Lidé, kteří žádají o humanitární dávku, musí být zaměstnaní, podnikat nebo být evidováni na úřadu práce. Podmínky se nebudou týkat dětí, studentů ani seniorů s dočasnou ochranou.
Žadatelé o humanitární dávku se budou muset zdržovat na území České republiky alespoň 16 dnů v měsíci, za který dávka náleží.
Stanovení minimální doby pobytu v Česku má podle ministerstva vnitra zabránit zneužívání dávek. Opatření má zamezit možným podvodům při žádostech o dávku ze strany lidí, kteří v Česku fakticky nežijí.
Novela upravuje i podmínky pro udělení zvláštního dlouhodobého pobytu, který umožňuje běžencům s dočasnou ochranou získat stabilnější pobytové oprávnění. Zpřísňuje požadavky mimo jiné tím, že žadatel nesmí mít daňové nedoplatky.
Ministerstvo rovněž mění pravidla pro registraci a biometrické kontroly. Pokud žadatel uvede v žádosti nepravdivé informace, může jeho registrace zaniknout. O udělení speciálního pobytu je možné žádat od loňska, letos podle ministerstva vnitra projevilo zájem 56 500 lidí.