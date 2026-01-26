Vláda projedná návrh státního rozpočtu. Schodek nemá být pod 300 miliard

Josef Kopecký
  6:00
Vláda Andreje Babiše projedná návrh státního rozpočtu na letošní rok, který předloží ministryně financí Alena Schillerová. Ta už připustila, že bude obtížné zajistit, aby byl deficit nižší než 300 miliard korun. Česká republika nyní hospodaří v rozpočtovém provizoriu.
Tisková konference po jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve...

Koalice ANO, SPD a Motoristů sobě totiž na konci listopadu ve Sněmovně prosadila vrácení návrhu rozpočtu bývalé vlády, který počítal se schodkem 286 miliard korun.

Podle nové koalice nebyla čísla, s nimiž návrh pracoval, reálná. „Není to náš rozpočet. Nedá se opravit,“ uvedl premiér Andrej Babiš. Ministryně financí Schillerová dodala, že v návrhu vlády Petra Fialy chybělo 95,9 miliardy korun.

Nová koalice vrátila rozpočet. Musí ho udělat naše vláda, řekl Babiš

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) zároveň vládě předloží nařízení, podle kterého se od dubna zvýší platy zaměstnanců ve veřejném sektoru.

Nepedagogickým pracovníkům ve školství, zaměstnancům v kultuře či úředníkům mají základní tarifní platy vzrůst o devět procent, zdravotním sestrám a pečujícím v sociálních službách o pět procent. Další procento má být vyplaceno formou odměn. Lékaři a zubaři si polepší o dvě procenta.

Před jednáním vlády se sejdou také špičky ANO, SPD a Motoristů sobě na zasedání koaliční rady. Kromě návrhu státního rozpočtu by se mohly zabývat i stanoviskem k pozvání České republiky do Rady míru, jejíž vznik vyhlásil prezident USA Donald Trump.

Historik boří mýty o Zápotockém. Nebyl kápo v koncentráku ani „hodný“ Tonda

Náraz odmrštil těla stovky metrů. „Divná“ nehoda ve Španělsku dál budí otázky

Záchranáři na místě nehody dvou vykolejených vlaků ve Španělsku (19. ledna 2026)

Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u...

Kim zavítal do zrenovovaných lázní. Mají být důkazem zlepšení života v zemi

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil zrekonstruovaný lázeňský areál...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un pochválil rekonstrukci lázeňského areálu Onpho, který v minulosti ostře kritizoval. Podle státních médií má modernizovaný areál symbolizovat obrat k „lidově...

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

Regály prázdné jako za SSSR. Kamčatka čelí paralýze, Moskva vysílá na pomoc obra

Lidé jdou po zasněžené ulici ve městě Petropavlovsk-Kamčatskij na Dálném...

Rekordní sněhová bouře paralyzovala ruskou Kamčatku – odřízla celé čtvrti, ochromila záchranné složky a narušila dodávky potravin. Neudržované silnice komplikují dopravu i pomoc v nouzi a obyvatelé...

Náhle zemřel herec a moderátor Mojmír Maděrič, bylo mu 70 let

Herec a moderátor Mojmír Maděrič.

Ve věku 70 let zemřel herec Mojmír Maděrič. Hrál v divadle, moderoval pořad Mňam aneb Prima vařečka, daboval Waylona Smitherse v seriálu Simpsonovi. S informací přišel deník Blesk, který se odkázal...

Dálnici D3 u Tábora uzavřela nehoda několika aut, silničáři varují před ledovkou

Před místem hromadné nehody na 100. kilometru dálnice D1 se vytvořila dlouhá...

Silničáři varují řidiče na jihu Čech před ledovkou. Na silnicích se tvoří náledí zejména na Českokrumlovsku, Prachaticku, Písecku a Strakonicku. Silnice jsou všechny sjízdné, ale řidiči by měli být...

26. ledna 2026  6:34,  aktualizováno  6:45

Oblačno, místy sněžení a chladno. Zima se bude hlásit o slovo po celý týden

Přímý přenos
Pohled na Jizerské hory z vrcholu Jizery

Přes Českou republiku postupuje tlaková níže, která přinesla vydatné srážky a místy i intenzivní sněžení. Na západě a jihozápadě napadlo až 10 centimetrů mokrého sněhu, jinde se po ochlazení tvoří...

26. ledna 2026  6:41

Rohlik.cz o Vánocích daroval lidem v nouzi 5,2 tuny potravin. Potravinová sbírka ale běžela celý rok

Ilustrační obrázek

Během uplynulých vánočních svátků zamířilo z Rohlik.cz k potravinovým bankám 5,2 tuny potravin, které se následně rozdělily lidem v nouzi po celé České republice. Vánoce patřily k obdobím s největším...

26. ledna 2026

Přechod Rafah by se mohl otevřít do týdne, Izrael hledá posledního rukojmího

Prázdná silnice v Rafáhu v Pásmu Gazy (20 května 2024)

Izraelská vláda souhlasí s omezeným otevřením hraničního přechodu Rafah mezi palestinským pásmem Gazy a Egyptem, a to po dokončení vojenského pátrání po těle posledního izraelského rukojmího. Úřad...

26. ledna 2026,  aktualizováno 

Střední škola řemeslná Soběslav: praxe, jistota i zkušenosti

Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405

Studium na Střední škole řemeslné v Soběslavi propojuje teorii s praxí. Žáci získávají zkušenosti ve firmách, učí se na moderním vybavení a mohou získat i řidičský průkaz či svářečské oprávnění....

26. ledna 2026

Skončí žádost o práci mezi favority, nebo v koši? Rozhodne robot. Jak na to vyzrát?

ilustrační snímek

Třídí životopisy, odpovídá na maily, hledá nové talenty a také pátrá po vašich stopách na internetu a sociálních sítích. Z AI se stává pravá ruka personalistů. Jak se na to připravit, aby váš...

26. ledna 2026

Každý hlas se počítá. Vyberte nejlepší podnikatelský příběh roku 2025

Cenu za Podnikatelský příběh roku 2024 si odnesla Zuzana Bílková z firmy Besky....

Už pošestnácté rozhodují čtenáři iDNES.cz a MF DNES o vítězi ankety o nejlepší podnikatelský příběh. Také letos vybrala redakce z okruhu přihlášených do soutěže EY Podnikatel roku osmičku...

26. ledna 2026

Show Lucie Výborné, nebo Kotkovi Zrádci? Hlasujte v Televizních cenách iDNES.cz

Hostem pořadu Rozstřel je Vojtěch Kotek, scenárista, režisér a herec.

Právě odstartovalo hlasování v již 11. ročníku Televizních cen iDNES.cz. Kdo získá cenu pro nejlepší český či zahraniční seriál, dokument či zábavní pořad, opět můžete rozhodnout vy, čtenáři...

26. ledna 2026

Babiš exkluzivně: Trumpa jsem pozval do Česka, příští prezident by mohla být žena

Premiér a šéf ANO Andrej Babiš pozval Trumpa do Česka

Proč nechce podat kompetenční žalobu na prezidenta a jak spor o místo Filipa Turka ve vládě dopadne? Premiér a znovuzvolený šéf ANO Andrej Babiš v rozhovoru pro iDNES.cz také líčí svůj nedávný...

26. ledna 2026

Musíme se naučit prodávat med kamarádům, říká nový šéf svazu včelařů

Zdeněk Nekula, předseda Českého svazu včelařů (leden 2026).

Zvýšit dotace pro včelaře, ale také se snažit o rozvoj prodeje medu ze dvora, to jsou hlavní cíle nového předsedy Českého svazu včelařů Zdeňka Nekuly, jak je popsal v rozhovoru pro iDNES.cz....

26. ledna 2026

Zbytečná provokace, vymezil se Okamura vůči ukrajinské vlajce na Karlově mostě

Jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve veřejném sektoru a státní...

Podle předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury je zbytečnou provokací rozvinutí několikametrové ukrajinské vlajky přes Karlův most v Praze. Akci v sobotu pořádalo ukrajinské velvyslanectví v Česku...

25. ledna 2026  22:33

