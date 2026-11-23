„Daň z nafty zůstane v Česku na evropském minimu i v prosinci a ministerstvo financí bude do konce roku pokračovat i v cenové regulaci. Vláda tak hodlá i v předvánočním čase držet ceny paliv v ČR na nejnižších úrovních v EU. Opatření se osvědčilo a má silný protiinflační efekt. Vyplácí se!“ uvedla na sociální síti X to ministryně financí Alena Schillerová.
Stejně jako na jaře ministerstvo financí od začátku října denně stanovuje maximální ceny benzinu i nafty, které odvozuje od cenového průměru na burze a také z regulované marže obchodníků ve výši 2,50 koruny za litr paliva. Spolu s tím stát snížil spotřební daň na naftu z původních 9,95 koruny na 8,011 Kč za litr. U benzinu zůstala daň beze změn.
Cenové stropy pohonných hmot
Cenové stropy na pohonné hmoty v úterý 24. listopadu opět klesnou. Maximální cena nafty o 52 haléřů na 44,01 Kč za litr a benzinu o 14 haléřů na 39,33 Kč za litr.
Opatření vláda zavedla kvůli prudkému zdražování paliv na trhu. Ceny prudce stouply poté, co Spojené státy zaútočily na Írán a ten pak zablokoval Hormuzskou úžinu, kterou musí projet tankery z Perského zálivu.
Opatření poprvé začalo platit od 8. dubna, skončilo v 19. července. Regulace cen pohonných hmot se pak vrátila od října. Nejprve vláda regulovala ceny na základě opatření obecné povahy ministerstva financí, v dubna byl ale přijat nový zákon o regulaci cen pohonných hmot. Vláda podle něj může v případě mimořádné situace na trhu regulovat svým nařízením ceny pohonných hmot až po dobu dvanácti měsíců.