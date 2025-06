Vláda rozhodne o prodloužení pronájmu gripenů i odměňování Vězeňské služby

Prodloužení pronájmu má zajistit jejich využívání českou armádou do roku 2035, kdy je nahradí 24 amerických letounů F-35. Cena navržená ministerstvem obrany za prodloužení pronájmu zahrnuje i peníze na servis a výcvik pilotů.

Ministryně spravedlnosti Eva Decroix hovoří o zvýšení stabilizačního příplatku pro Vězeňskou službu o tři tisíce korun. Vězeňská služba má dostat letos navíc na služební příjmy příslušníků 126 milionů korun. Dalších 45 milionů by měli získat celníci a 4,4 milionu korun Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Kabinet asi také znovu o 30 dnů prodlouží stav nebezpečí u Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku kvůli likvidaci následků únorové nehody a vzplanutí vlaku s benzenem. Sanace tam pokračují.

Vláda by měla probrat také návrh financování přehrady Nové Heřminovy v povodí Odry a stav přípravy opatření ke snížení povodňových rizik v povodí horního toku Opavy. Stavební práce na Nových Heřminovech by měly trvat pět let a stát asi devět miliard korun.