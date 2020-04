Vláda projedná prodloužení nouzového stavu, nošení roušek či odměny

Sněmovna vládě povolila prodloužit nouzový stav, který měl původně skončit dnes, do 17. května, ačkoli vláda usilovala o prodloužení o pětadvacet dnů. Vláda to odpoledne formálně potvrdí.

Plánuje už ale také, že příští ten projedná změnu zákona, která by posílila pravomoci ministerstva zdravotnictví, aby restrikce, které vyhlásila, vydržely až do 25. května, na kdy si vláda naplánovala poslední velkou fázi rozvolňování opatření - právě 25. května by podle ní mohli lidé jít i do vnitřní části hospod a restaurací, nejen na zahrádky, do divadel, do vnitřních pavilónů zoologických zahrad či jít si zaplavat do vnitřních bazénů.



Vláda by se měla zabývat i jednorázovým příspěvkem 500 korun denně i pro malé firmy s ručením omezeným do tří zaměstnanců či mimořádnými dotacemi pro poskytovatele sociálních služeb.



Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové by zaměstnanci v sociálních službách měli dostat příplatek od 15 do 45 tisíc korun za měsíc.



Vláda by se také mohla zabývat návrhem ministra školství Roberta Plagy, aby se již 11. května mohli vrátit do škol nejen studenti posledních ročníků středních, ale také základních škol.



