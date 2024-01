Vláda prodlouží kontroly hranic se Slovenskem a projedná korespondenční volbu

Rakušan opakovaně řekl, že namátkové kontroly jsou hlavně preventivní, aby migrace nesměřovala přes Česko kvůli pokračování kontrol na hranicích okolních států.

Vláda bude jednat také o návrhu na zavedení korespondenční volby pro Čechy v zahraničí. Návrh podepsali lídři stran pětikoalice i šéfové poslaneckých klubů, takže projednání ve vládě bude spíš formalita.

Volit i korespondenčně by Češi v zahraničí mohli už v roce 2025, možnost volit korespondenčně by se tak týkala už příštích voleb do Sněmovny. Prosazení návrhu je jednou z letošních priorit vládní pětikoalice.

Přijetí korespondenční volby chtějí zabránit opoziční ANO a SPD. „Hlavni výhrada je ta, že my se domníváme, že volby mají být tajné. Mají být osobní a myslím, že se to dá vyřešit jiným způsobem. Je možné zřídit větší množství míst, kde mohou lidé v zahraničí hlasovat. Nemusíme dělat korespondenční volbu. Nám se zdá ten návrh protiústavní právě proto, že není zaručeno, že je to osobní, tajná volba,“ řekla iDNES.cz šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.

Česko je jednou z posledních zemí Evropské unie, které zatím hlasování poštou uzákoněno nemají. Korespondenční volbu by mohlo využít několik set tisíc Čechů, kteří v cizině žijí trvale nebo tam odjeli za prací či studiem.

Vláda má na programu i novelu, podle které by měl stát používat veškeré výnosy z emisních povolenek na opatření, jež budou snižovat nebo kompenzovat důsledky změny klimatu. Dosud má tuto povinnost pouze u části z těchto výnosů.