Maláčová bude prosazovat, aby vláda rozhodla o zvýšení přídavků na děti

„Myslím, že tam jsme se posunuli,“ řekl po jednání s Babišem Hamáček.

„Snad se blížíme ke zdárnému konci. Je také nejvyšší čas, protože to má být v legislativní nouzi od 1. ledna. Pevně doufám, že už se po pěti měsících konečně dohodneme,“ řekla o víkendu ministryně práce a sociálních věcí a místopředsedkyně ČSSD Jana Maláčová.

Přídavky dostávají rodiny s příjmem do 2,7násobku životního minima. Stát jim dává měsíčně na dítě do šesti let 500 korun a od šesti do 15 let 610 korun, na studenta od 15 do 26 let pak 700 korun. Rodiny, kde aspoň jeden z rodičů pracuje, podniká, je na rodičovské, nemocenské, ošetřovném či v důchodu, mají částky o 300 korun vyšší.

Maláčová se s ministryní financí Alenou Schillerovou dohodly na zvýšení přídavků o 26 procent, ale na tom, kdo všechno na ně má mít nárok.

Podle návrhu Maláčové by se mělo od ledna podle věku dítěte vyplácet 630, 770 a 880 korun. V rodinách s pracujícím rodičem by to pak bylo zas o 300 korun víc, tedy 930, 1070 a 1180 korun. Přídavek nyní pobírá asi 240 tisíc dětí a roční výdaje na jeho vyplácení činí 2,3 miliardy korun.

„V podstatě na ten přídavek mohou dosáhnout pouze nepracující rodiny, což si myslím, že je strašně špatně a je to strašně demotivační pro celý ten systém. Teď potřebujeme dostat ten přídavek na dítě tam, kde byl v roce 2014, aby na něho dosáhlo aspoň půl milionu dětí,“ řekla Maláčová před pár dny v Otázkách Václava Moravce v České televizi.

Zastupitelé budou moci jednat distanční formou

Vláda bude projednávat i změnu zákona, která umožní zastupitelstvům krajů a obcí jednat distanční formou. Navrhlo ji kvůli koronavirové epidemii ministerstvo vnitra.

Radní a zastupitelé by měli místo přímé účasti dostat možnost využít připojení přes internet. Podle ministerstva vnitra se členové rad a zastupitelstev scházejí dálkově již nyní, chybí ale právní úprava.

Kabinet by měl také upravit nařízení pro výpočet náhrad za ztrátu na výdělku, která přísluší zaměstnancům z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, případně pozůstalým. Podle návrhu by měla náhrada stoupnout o 7,1 procenta.