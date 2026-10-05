Vláda přerušila kvůli výhradám SPD a Motoristů sobě jednání o inkluzi

Cílem změn je podle ministerstva školství, aby se asistent pedagoga stal stabilní součástí školy. Nyní je jedním z podpůrných opatření, která může žák získat na základě vyšetření a doporučení poradny.
„Většina kritiků inkluze si ve skutečnosti stěžuje na nekvalitní výkon funkce asistenta pedagoga. V nově nastaveném systému se budou profesionalizovat i asistenti pedagoga, kteří dnes mají smlouvu na dobu určitou. Takto se stanou členem týmu školy a ředitel je bude moci nasazovat podle aktuální potřeby do tříd. To znamená, že nebudou muset být v každé hodině u daného dítěte, které zrovna v té chvíli podporu nepotřebuje, ale může ho využít kdekoliv jinde,“ uvedl o víkendu ministr Plaga na Instagramu.
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Výhrady k inkluzi ve školství mají menší koaliční partneři. Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura řekl v předvolebním rozhovoru pro iDNES.cz, že je třeba „zastropovat inkluzi ve školství“.
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„V příštím roce mají školy nabrat šest tisíc asistentů pedagogů a horizont má být až 40 tisíc asistentů. Vždyť je nás 10 milionů, to je nereálné. Je třeba udělat totální revizi systému,“ řekl Okamura.
„Motoristé v rámci koalice kritizují inkluzi, chtějí méně peněz, ale já se budu snažit je přesvědčit, že školství je jedna z našich priorit,“ prohlásil před dvěma týdny premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš ve svém pravidelném nedělním shrnutí událostí týdne.
Ministr školství Plaga při jednání o sestavení návrhu rozpočtu na příští rok označil rušení inkluze za nesmysl.
„Je mou povinností jako ministra školství, abych trpělivě vysvětloval, že pojem zrušení inkluze je pojem nesmyslný. Za prvé, dneska na základních školách máme přes 100 tisíc dětí, které mají nějaké podpůrné opatření. Pokud byste je chtěli dávat do speciálních škol, tak za prvé upozorňuju, že speciální školy jsou třikrát dražší na jednoho žáka než školy běžné. Za druhé, většina dětí do speciálních zvláštních škol nepatří, jsou inteligentní, potřebují jenom podporu. Pokud to někdo potřebuje vysvětlit vícekrát, jsem připraven,“ zdůraznil ministr školství v září při příchodu na koaliční jednání zástupců ANO a Motoristů sobě na Úřadu vlády.