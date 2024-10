Vláda se má zabývat pomocí firmám v povodněmi zasažených územích

Vláda by se podle ministra financí Zbyňka Stanjury měla zabývat pomocí firmám v povodněmi zasažených územích a případně i prodloužením stavu nebezpečí v některých lokalitách. Kompenzace nákladů firmám, jejichž zaměstnanci nemohli jít kvůli velké vodě do práce, by se mohla týkat asi 80 tisíc pracovních míst. Náklady se podle odhadu pohybují kolem miliardy korun.