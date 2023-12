Vláda představí pomoc energeticky náročným firmám a zvýší minimální mzdu

Podle rozhodnutí Energetického regulačního úřadu vzroste v příštím roce regulovaná část elektřiny na hladině vysokého napětí meziročně o 105,5 procenta, na velmi vysokém napětí pak o 190,9 procenta. Tyto hladiny využívají především velcí odběratelé.

„Uvědomujeme si, že pro některé podniky z energeticky náročných odvětví může dojít v příštím roce k razantnímu zvýšení výdajů na energie, proto jsme se rozhodli vyslyšet hlasy zástupců Hospodářské komory a Svazu průmyslu a dopravy a do zhruba dvou týdnů najdeme pro tyto firmy řešení,“ uvedl dříve ministr Stanjura. Podle ministra Síkely by opatření mělo být cílené na nejvíce ohrožené subjekty, a to bez potřeby notifikace ze strany Evropské komise.

Na hladině nízkého napětí, tedy u domácností a malých podnikatelů, pak bude meziroční růst o 66,7 procenta. U plynu se regulované ceny velkoodběratelům zvýší meziročně o 41,8 procenta, domácnostem o téměř 39 procent.

Vláda má ve středu rozhodnout také o zvýšení minimální mzdy a zaručených mezd pro příští rok. Nejnižší výdělek by se měl podle návrhu ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky z KDU-ČSL od ledna zvýšit o 1600 korun na 18 900 korun, což bude znamenat zvýšení o 9,2 procenta.

Odbory prosazovaly výraznější růst, podle zaměstnavatelů by měla minimální mzda naopak růst pomaleji. Vláda bude jednat i o změnách v platech lékařů, zubařů a farmaceutů.