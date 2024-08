POLITICKÝ DIÁŘ: Fialova vláda slaví další zásadní úspěchy

Díky Fialovým slovům na Zemi živitelce jsme se třeba dozvěděli, jak moc levné tu teď máme potraviny. „Když jsem před rokem svolal jednání s potravináři a řekl, že budu tlačit na zlevňování potravin, mnozí to bagatelizovali a říkali, že to nemá smysl. A jak to dopadlo? Zatímco v řadě okolních zemí ceny potravin rostou, v České republice zlevňují,“ uvedl Fiala.