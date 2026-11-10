Na věc upozornily servery Aktuálně.cz a Ekonomický deník. Okamura večer po jednání koaliční rady na dotaz ČTK uvedl, že v koalici je shoda na tom, že čeští vojáci nebudou cvičit pro podporu Ukrajiny ani nebudou na Ukrajině.
Okamura ve videu facebooku uvedl, že o neúčasti na cvičení rozhodla vláda. Podle Aktuálně.cz ale není zcela jasné, zda Česko dostalo pozvánku. „My nebudeme posílat české vojáky z českých rodin na to, aby řešili konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem. To opravdu naše vláda dělat nebude, takže i z toho vyplývá ten náš postoj, že naši vojáci se toho cvičení neúčastní, ani se nebudou účastnit,“ řekl předseda SPD.
Uvedl zároveň, že před třemi týdny přinesl na koaliční radu téma žádosti, aby se český armádní orchestr účastnil akcí na Ukrajině. „A řekl jsem, že s tím SPD nesouhlasí. Výsledkem koaliční rady bylo to, ať to teda rozhodneme my, tím pádem konkrétně já. A já jsem koaličním partnerům během vteřiny oznámil, takže orchestr nikam nejede,“ uvedl.
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Cvičení v Polsku podle Aktuálně.cz organizují Británie a Francie, jeho cílem je procvičit logistické aspekty budoucího nasazení. „Hlavní úsilí by se soustředilo na obnovu a posílení ukrajinských ozbrojených sil, čímž by se armáda dostala do co nejsilnější možné pozice k odstrašení případné budoucí ruské agrese - a v případě nutnosti i k obraně proti ní,“ citoval server Aktuálně.cz britské ministerstvo obrany.
Zúčastnit se má téměř 5000 vojáků, a to z Polska, Španělska, Turecka, Švédska, Belgie, Nizozemska či Německa.