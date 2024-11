Fiala je premiérem tři roky. Představí plány vlády, potká se i s šéfem Pirátů

Vládu původně vytvořilo pět stran, ale po vyhazovu Ivana Bartoše z pozice ministra pro místní rozvoj kvůli nezdařené digitalizaci stavebního řízení ji opustili Piráti, kteří se na činnosti vlády téměř tři roky podíleli.

Ještě před tiskovou konferencí čtyřkoalice se premiér setká s novým předsedou Pirátů Zdeňkem Hřibem.

Splní 90 procent programového prohlášení, jak věří premiér?

Fiala už dříve řekl, že vláda podle něj pravděpodobně splní přes 90 procent ze svého programového prohlášení.

Při jeho vzniku nemohla vláda počítat s ruskou agresí proti Ukrajině, kvůli níž přišly do Česka statisíce uprchlíků z napadené země a získaly dočasnou ochranu. Válka, kterou rozpoutal režim ruského diktátora Vladimira Putina, je největším válečným konfliktem v Evropě od konce druhé světové války

Za hlavní úkoly vlády do zbytku volebního období označil Fiala minulý měsíc důchodovou reformu, revizi sociálních dávek či novelu zákoníku práce, která má podle něj zajistit větší flexibilitu na pracovním trhu.

Důchodovou reformu, která zakotví postupně zvyšování věku odchodu do důchodu na 67 let, už schválila Sněmovna a příští týden ji bude potvrzovat Senát, kde mají strany čtyřkoalice ještě větší převahu než ve Sněmovně. Zvyšování věku odchodu do penze vždy o jeden měsíc pro každý následující ročník se bude týkat lidí, kteří se narodili po roce 1965. Znamená to, že až v 67 letech mají jít do penze ti, kdo se narodili v roce 1989 či později.

Opoziční ANO řeklo, že zvyšování věku odchodu do penze zruší, když se po volbách do Sněmovny v příštím roce vrátí do vlády.

Vláda chce revizi pracovního práva

Dotáhnout chce premiér Fiala i novelu zákoníku práce, která podle něj zajistí větší flexibilitu trhu práce. „Čekají na ni zaměstnavatelé a podle mě je to věc, která je dobrá i pro zaměstnance,“ uvedl dříve premiér.

Ve Sněmovně to také jmenoval jako jednu z podmínek naplňování své vize, že se platy lidí v Česku začnou přibližovat k těm německým.

Strany koalice se dokud neshodovaly na tom, zda má být součástí zákoníku práce i možnost výpovědi bez udání důvodu, což prosazují ODS a TOP 09, zatímco hlavně lidovci byli dosud proti a kategoricky proti tomu je ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Původně dokonce 17. listopadu tvrdil, že na konci příštího volebního období by české platy mohly dohonit německé, ale jen za podmínky, že dostane šanci vést zemi i v dalším volebním období. Většina ekonomů vzápětí upozornila, že je to nesmysl, protože rozdíl v ekonomické výkonnosti obou zemí i v platech je příliš velký, aby ho mohlo Česko v tak krátké době Německo dohnat.