Vláda bude s odbory znovu jednat o růstu platů ve veřejném sektoru

Vyjednává se o tom, kolik peněz půjde do tarifů a kolik do odměn. ANO, které o víkendu vyhrálo volby a jedná o sestavení nové vlády s SPD a Motoristy sobě, už přitom avizuje, že chce návrh rozpočtu přepracovat.
Průměrný plat ve veřejné sféře loni činil 49 049 korun hrubého a ve veřejném sektoru pracovalo 675 tisíc lidí.
Dohoda byla zatím zavřela o odměňování pedagogů. Učitelům by se měl zvýšit tarif od ledna o sedm procent, asistentům o dva tisíce korun. Vláda už projednala i přidání bezpečnostním složkám o pět procent.
Platy ve veřejném sektoru vzrostou až o 9 procent. Učitelům tarify o 7 procent
Vláda projedná návrh rozpočtu fondu dopravy
Vláda má na programu návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Předseda ANO Andrej Babiš v pondělí po jednání se šéfem Ředitelství silnic a dálnic Radkem Mátlem řekl, že kvůli chybějícím penězům se zastavují stavby silnic či modernizace železničních tratí. Ministr dopravy Martin Kupka z ODS to odmítl.
Návrh rozpočtu SFDI počítá s výdaji ve výši 187 miliard korun. Příjmy tvoří kromě peněz od státu také 33,9 miliardy korun z evropských fondů. Návrh státního rozpočtu počítá s příjmy SFDI 144,6 miliardy korun.