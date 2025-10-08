Vláda bude s odbory znovu jednat o růstu platů ve veřejném sektoru

Josef Kopecký
  5:00
Poprvé po po volbách do Sněmovny bude ve středu jednat vláda Petra Fialy. Ještě před tím budou její zástupci s odbory projednávat růst platů ve veřejném sektoru. Vláda již minulý týden schválila návrh státního rozpočtu na příští rok, podle kterého by měla suma na platy oproti letošku vzrůst o 27 miliard korun, asi o 9,4 procenta.

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula a ministr práce a sociálních věcí Marián Jurečka jednali o platech ve veřejném sektoru. (4. června 2024) | foto: Radek Vebr, MAFRA

Vyjednává se o tom, kolik peněz půjde do tarifů a kolik do odměn. ANO, které o víkendu vyhrálo volby a jedná o sestavení nové vlády s SPD a Motoristy sobě, už přitom avizuje, že chce návrh rozpočtu přepracovat.

Průměrný plat ve veřejné sféře loni činil 49 049 korun hrubého a ve veřejném sektoru pracovalo 675 tisíc lidí.

Dohoda byla zatím zavřela o odměňování pedagogů. Učitelům by se měl zvýšit tarif od ledna o sedm procent, asistentům o dva tisíce korun. Vláda už projednala i přidání bezpečnostním složkám o pět procent.

Platy ve veřejném sektoru vzrostou až o 9 procent. Učitelům tarify o 7 procent

Vláda projedná návrh rozpočtu fondu dopravy

Vláda má na programu návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Předseda ANO Andrej Babiš v pondělí po jednání se šéfem Ředitelství silnic a dálnic Radkem Mátlem řekl, že kvůli chybějícím penězům se zastavují stavby silnic či modernizace železničních tratí. Ministr dopravy Martin Kupka z ODS to odmítl.

Návrh rozpočtu SFDI počítá s výdaji ve výši 187 miliard korun. Příjmy tvoří kromě peněz od státu také 33,9 miliardy korun z evropských fondů. Návrh státního rozpočtu počítá s příjmy SFDI 144,6 miliardy korun.

Vstoupit do diskuse

Kunovský: Ať politici nefilozofují a začnou se stavět byty, hrozí průšvih

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...

Vláda bude s odbory znovu jednat o růstu platů ve veřejném sektoru

Poprvé po po volbách do Sněmovny bude ve středu jednat vláda Petra Fialy. Ještě před tím budou její zástupci s odbory projednávat růst platů ve veřejném sektoru. Vláda již minulý týden schválila...

8. října 2025

Jak kraje přišly o poslance. Nová metoda přepočítání hlasů má čelit ústavní stížnosti

Premium

Věděli jste, že Karlovarský kraj měl dosud jen pět poslanců z dvousetčlenné Sněmovny? Teď má čtyři. A Liberecký měl osm a má nově šest. „Jejich“ poslance získaly jiné kraje a není divu, že se to...

8. října 2025

Satira pod palbou. Pro karikaturisty a komiky se Indie stává nebezpečnou zemí

Premium

Zavání to těžkou ironií: Dlouholetý premiér Naréndra Módí nedávno školil Indy o tom, že „kritika je duší demokracie“. Narůstající útoky jeho hinduistických nacionalistů na stand-up komiky nebo...

8. října 2025

Fotky z masakru otevřely Americe oči. Tohle už neututláme, lamentoval Pentagon

Masakr civilistů ve vietnamské vesnici My Lai z března 1968 je jednou z nejtemnějších kapitol americké moderní historie. Svět se o hrůzné události dozvěděl i díky mladému fotografovi Ronaldovi...

8. října 2025

Peníze na dálnice došly, přiznal ministr Kupka. Sehnat si je má nová vláda

Premium

Třináctimiliardová zakázka na výstavbu dálnice mezi Jaroměří a Trutnovem, železniční trať z pražské Ruzyně do Kladna nebo dálniční úsek mezi Úlibicemi a Hořicemi na Jičínsku. To jsou podle šéfa ANO...

8. října 2025

Problém farmářů jménem chřástal polní. Chtějí flexibilnější ochranu

Zemědělce trápí podle nich přehnaná ochrana chřástala polního. Hlavně na lukách, které se poté nesmějí do poloviny srpna sekat, postrádá podle nich smysl. Současný systém, kdy ochrana platí na celých...

8. října 2025

Žena na Jičínsku přejela do protisměru a srazila se s kamionem. Nehodu nepřežila

Při čelní srážce auta s kamionem v Konecchlumí na Jičínsku v úterý odpoledne zemřela jednašedesátiletá řidička osobního vozu. Nehoda se stala na silnici I/35 spojující Hradec Králové a Jičín. Na webu...

7. října 2025  22:19

V Burkině Faso zatkli osm lidí za špionáž. Je mezi nimi i český občan

Vojenská junta západoafrické Burkiny Faso v úterý oznámila, že zatkla osm členů nevládní humanitární organizace včetně jednoho Čecha a dvou Francouzů. Všichni jsou kvůli nepovolenému shromažďování...

7. října 2025  21:56,  aktualizováno  22:12

Předchůdce Fialy pohřbili mrtvý sponzor, žid, co uhne, a milenka, jež dřela jako kůň

Václav Klaus, Mirek Topolánek, Petr Nečas, Petr Fiala. Kdo bude dalším předsedou ODS, se zatím neví. Přinášíme přehled předchozích šéfů občanských demokratů, kteří skončili za poměrně...

7. října 2025  21:48

Fiala dosáhl maxima, o osudu SPOLU rozhodne jeho nástupce, říká politolog

Šéf ODS a končící premiér Petr Fiala v úterý oznámil, že už nebude kandidovat na post předsedy strany. Podle politologa Vladimíra Hanáčka z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích to jinak než...

7. října 2025  21:40

Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit

GS Mamavit přináší komplexní multivitamíny pro těhotné maminky a jejich miminka. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte vitamínový balíček, který...

Okamura chce vyměnit šéfa policie. Nevhodný výrok, váhá Babiš dát SPD vnitro

SPD by v případě vstupu do vlády usilovalo o výměnu policejního prezidenta Martina Vondráška, řekl šéf hnutí Tomio Okamura. Zdůvodnil to mimo jiné vlastním stíháním v případu loňských předvolebních...

7. října 2025  16:56,  aktualizováno  21:18

Fiala už nebude kandidovat na šéfa ODS. Koalice SPOLU je přežitá, říká senátor

Premiér Petr Fiala skončí v čele ODS a nebude už kandidovat na předsedu. „K politice patří i odpovědnost. Volby koalice SPOLU nevyhrála. Zodpovědnost za výsledek jsem nesl já jako její lídr. Proto...

7. října 2025  18:30,  aktualizováno  21:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.