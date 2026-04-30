Pavel by měl žalovat vládu, neumožní-li mu jet na summit NATO, řekl jeho poradce
Děsivá fotka sloní nohy v Černobylu. Sověti do smrtící hmoty stříleli kalašnikovem
Muž v bílém ochranném obleku, změť světelných čar a podivný houbovitý útvar rašící ze země. Snímek pořízený v útrobách černobylské elektrárny zůstává znepokojivým mementem největší jaderné havárie v...
Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov
Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...
Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu
Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....
Lukašenko má novou milenku. Vyhlédl si ji na soutěžích krásy, dělí je padesát let
Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko si našel novou přítelkyni. Dvaadvacetiletá modelka Alija Korotká prošla několika soutěžemi včetně Miss Minsk, Miss Bělorusko i ruské Miss BRICS a nyní se často...
Na oslavu 95 let Bohdalové dorazil Depardieu. Popřáli jí Šíp, Donutil i Polívka
I když Jiřina Bohdalová oslaví narozeniny až 3. května, jediná veřejná oslava se konala v neděli v divadle Hybernia. V rámci narozeninového vysílání pořadu Tobogan Českého rozhlasu jí kromě...
VIDEO: Nizozemským dělostřelcům hoří cvičiště, kouř je vidět až v Amsterdamu
Rozsáhlý požár vypukl ve středu v prostoru nizozemského vojenského prostoru Artillerie Schietkamp v průběhu armádního cvičení. Hustý kouř byl viditelný až v Amsterdamu, který leží o sto kilometrů dál.
GLOSA: Do ciziny se ti zachtělo, panenko? Charlotte Gott drží lid internetový palce
Charlotte Gott se netají tím, že má ambice se svou hudební tvorbou prorazit i v zahraničí, na což určitá část populace na sociálních sítích zareagovala zcela v duchu svého omezeného vnímání: „Si...
Mladík nožem ohrožoval seniora, po výslechu na policii přepadl benzinku
Soud poslal do vazby čtyřiadvacetiletého muže, který v úterý přepadl čerpací stanici v Mariánských Lázních. Pracovnice se ho ale nebála a peníze mu nevydala. Muž se vydal na benzinku jen pár minut...
Meteorologové ukázali, kde v noci v Česku mrzlo. Škody budou za stovky milionů
Mrazy v noci zasáhly celou Českou republiku. Český hydrometeorologický ústav zveřejnil mapu, která ukazuje výskyt přízemních mrazů v noci na čtvrtek. Dosáhly -3 až -10 stupňů Celsia a udeřily téměř v...
Poškozená školka, hotel i nákupní středisko. Ruské drony udeřily na Oděsu
Nejméně 18 zraněných si v noci na čtvrtek vyžádal útok ruských dronů na jihoukrajinské město Oděsa. Útok poškodil obytné budovy, informovala agentura Reuters s odvoláním na oficiální činitele. Byl to...
Okamura navštívil srbský parlament. Kosovo bych neuznal, řekl
Od našeho zpravodaje v Srbsku Ve čtvrtek pokračuje návštěva předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD) v Srbsku. Českou delegaci už dopoledne přijme srbský prezident Aleksandar Vučić. Ještě předtím se Okamura setkal s...
Hajloval a vyhrožoval zbraní i výbušninami. Agresor z Jablonce je v péči lékařů
Ze spáchání tří trestných činů podezírá policie pětačtyřicetiletého muže, který ve středu v Jablonci vyhrožoval lidem na ulici fyzickým napadením, použitím zbraní a výbušnin. Agresora zadržela...
Babiš završil cestu po Asii. Škoda v Uzbekistánu uzavřela miliardový kontrakt
Od našich zpravodajů v Uzbekistánu Cesta premiéra Andreje Babiše (ANO) po Ázerbájdžánu a Střední Asii ve čtvrtek vrcholí v Uzbekistánu. Stejně jako v Ázerbájdžánu a Kazachstánu i zde ministerského předsedu přijal prezident – Šavkat...
Policie už zjistila, kdo řídil BMW na Dvoreckém mostě, a potrestala ho
Policie už ví, kdo i přes zákaz vjezdu projel nový Dvorecký most hned druhý den po jeho otevření. Řidiče ztotožnila a potrestala. Na novou dominantu Prahy smí jen vozy policie, záchranky a hasičů,...
KOMENTÁŘ: Zrušení poplatků lidem víc muziky nepřinese, píše Zavoral
Premiér Andrej Babiš píše, že sliby se mají plnit. Ano, mají, ale jen tehdy, když jsou prospěšné pro celou společnost. Média veřejné služby nesmí být kořistí vítěze voleb. Nepatří aktuální vládě ani...
Izrael u Kréty zasáhl proti flotile plující do Gazy. Pirátství, zuří aktivisté
Izraelské ozbrojené síly v noci na čtvrtek zastavily flotilu s humanitární pomocí plující do Pásma Gazy. Na palubě více než 20 lodí zadržely asi 175 lidí, které nyní odvážejí do Izraele. Organizátoři...
RECENZE: Meryl Streepová je jediná jistota kvality v pokračování Ďábel nosí Pradu
Možná si tvůrci snímku Ďábel nosí Pradu 2 slibovali vyšší hodnocení novinářů, když se jich v pokračování slavné komedie tak dojemně zastali. Jenže... O co více se tu probírá svět moderních médií,...