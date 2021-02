Vláda projedná zvýšení kompenzačního bonusu i nový pandemický zákon

Zvýšení kompenzačního bonusu z 500 na 1000 korun denně by podle návrhu ministerstva financí mělo být účinné zpětně od 1. února. Zároveň by již neměl být podle navázán na nouzový stav.

Podpora bude zaměřená na firmy a podnikatele, u kterých klesly v rozhodném období tržby o 50 a více procent.

Minulý týden Sněmovna neschválila návrh Senátu na zvýšení kompenzačního bonusu z 500 na 667 korun denně, když se proti tomu postavila ministryně financí Alena Schillerová s tím, že vláda v pondělí projedná její návrh.

Vláda bude projednávat také návrh pandemického zákona, který by mohl omezit nutnost využívání nouzového stavu v boji proti covidu-19. Pandemický zákon byl jednou z podmínek hejtmanů, aby vládu požádali o vyhlášení nového nouzového stavu do konce února, když Sněmovna odmítla dát vládě souhlas s nouzovým stavem do 16. března.

Přijetí pandemického zákona bylo také jednou ze zásadních podmínek opozice pro vládu, kterou si nakonec vynutili až hejtmani.

„Naším hlavním cílem je, aby nebyl nouzový stav už vůbec potřeba, ale nahradil se co nejrychleji pandemickým zákonem, který zbytečně neomezuje práva a svobody lidí a umožňuje kontrolu vlády sněmovnou. K tomu koneckonců vyzýváme vládu již dlouhodobě,“ řekl iDNES.cz šéf Pirátů Ivan Bartoš. Tím, že vláda pandemický zákon dosud nepředložila, zdůvodnil odmítavý postoj Pirátů k žádosti vlády o nouzový stav.



Vláda by také měla jednat o novele státního rozpočtu na letošní rok. Rozpočet totiž v současnosti nepočítá s dopady daňového balíčku, který mimo jiné zrušil superhrubou mzdu a snížil zdanění. Schválený schodek rozpočtu na letošej je 320 miliard korun, změna daní by měla podle dřívějších odhadů ministerstva financí snížit příjmy o 87,5 miliardy korun. Do nové výše schodku bude podle Schillerové také nutné promítnout náklady na nové programy kompenzací podnikatelům, které vláda chystá.