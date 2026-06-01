Vláda odmítla návrh TOP 09, aby k obecním volbám mohli jít lidé už od 16 let

Josef Kopecký
  14:25
Negativně se vláda Andreje Babiše postavila k návrhu opoziční TOP 09, která by ráda k volbám přivedla více mladých lidí. Navrhla proto, aby v obecních volbách od roku 2030 mohli volit už šestnáctiletí voliči. Nyní mohou odevzdat hlas ti, kterým už bylo osmnáct let.

„Hranice osmnácti let je celkem všeobecně přijímaná hranice,“ řekl po jednání ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc.

Podivil se také nad tím, proč se návrh TOP 09 týká jen obecních voleb.

Sněmovna by se návrhem TOP 09 i přes negativní postoj vlády měla zabývat.

Ať se volí už od 16 let, chce TOP 09. Do boje o Senát vyšle Zemanova exporadce

„Budeme o jeho podpoře jednat s dalšími stranami, i vládními,“ řekl iDNES.cz Matěj Ondrej Havel. Připustil, že letošních voleb se už návrh týkat nebude, ale těch dalších by již mohl, kdyby prošel.

Návrh TOP 09 představila strana na konci dubna při startu kampaně před podzimními komunálními a senátními volbami.

Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?

Návštěvnice pláže v britském Brightonu (24. května 2026)

Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční...

Pražané mají nové místo klidu. Natrvalo se otevřela zahrada slavné vily

Zahrada pražské Rothmayerovy vily se otevřela veřejnosti. (27. května 2026)

Praha získala další klidné zákoutí, kam lze uniknout před ruchem města. Muzeum Prahy otevřelo veřejnosti zahradu Rothmayerovy vily v Praze 6. Návštěvníci tu najdou stín, ticho, umělecké sklo i...

Školní výlet na Pálavu skončil tragédií. Smrt 32 dětí je citlivá i po 90 letech

Hroby v Rakvicích projdou pečlivou rekonstrukcí. Bude na ni dohlížet...

Školní výlet na nedalekou Pálavu skončil v roce 1936 strašlivou tragédií. Při plavbě přes rozbouřenou Dyji se utopilo 32 žáků místní školy, kterým bylo 8 až 10 let. Dodnes je to pro obec Rakvice...

Usměvavý Feri opustil vězení. Prozradil, kam teď zamíří

Exposlanec Dominik Feri opouští teplickou věznici po úspěšné žádosti o...

Exposlanec Dominik Feri dnes po 15:30 opustil brány teplické věznice. Tamní soud totiž pravomocně vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění. Za mřížemi si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za...

Tmavá Helena Trójská, Achilles po tranzici. Na Nolanův film Odyssea se snáší kritika

Premium
Představitelky Heleny Trójské. Vlevo Diane Kruger ve filmu Trója. Vpravo pak...

Očekávaný snímek režiséra Christophera Nolana Odyssea ještě ani nevstoupil na plátna kinosálů a už budí masivní vášně. Filmový fanoušek si nemohl nevšimnout, že se na internetu rozpoutala debata...

Šílená rozhodnutí Lipavského ohrožují česká centra v zahraničí, tvrdí Macinka

Aktualizujeme
Tisková konference po skončení zasedání vlády. Na snímku ministr zahraničí Petr...

Ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka se po jednání vlády pustil do svého předchůdce v čele diplomacie, exministra zahraničí za koalici SPOLU Jana Lipavského. Jeho „stupidní“...

1. června 2026  14:48

Žalobkyně Lastovecká, odvolaná z týmu k bitcoinové kauze, rezignovala

Žalobkyně Petra Lastovecká

Státní zástupkyně Petra Lastovecká, kterou nadřízení odvolali z vyšetřovacího týmu k bitcoinové kauze, rezignovala. Ministerstvu spravedlnosti v pondělí doručila rezignační dopis. Lastovecká podle...

1. června 2026  11:47,  aktualizováno  14:40

Cesta do pekla opět v provozu. Poláci obnovili autobus 666 do Helu

Polské město Hel. (18. dubna 2026)

Do polského města Hel na stejnojmenném poloostrově bude opět jezdit autobusová linka s „ďábelským“ číslem 666. V roce 2023 místní dopravce přestal tento spoj provozovat kvůli námitkám konzervativních...

1. června 2026  14:38

Změna je dořešena. Vláda už podle Babiše nebude řešit přesun agend z Úřadu vlády

Přímý přenos
Tisková konference po jednání vlády. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš...

Ke svému rozhodnutí přesunout agendy lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády na čtveřici ministerstev se už vláda podle premiéra Andrej Babiše nebude vracet. „Ta změna je dořešená,“ řekl...

1. června 2026  5:57,  aktualizováno  14:33

Co vám vadí, sedláci? Nájezd amerických pickupů zaskočil vesnici, létala ostrá slova

Zhruba 15 až 20 RAM vozů zaparkovalo na návsi v Holašovicích. (30. května 2026)

Klaksony místo venkovské pohody. Desítky amerických pickupů RAM vjely v sobotu bez ohlášení na náves v Holašovicích na Budějovicku, které jsou památkou UNESCO. Místní mluví o porušování pravidel i...

1. června 2026  14:24

Zamíří extremistka Liebichová do Německa? O předání rozhodne soud v Plzni

Krajský soud v Plzni rozhodne, zda předá německou pravicovou extremistku Marlu...

Krajský soud v Plzni v pondělí rozhodne, zda předá německou pravicovou extremistku Marlu Svenju Liebichovou do Německa, kde má nastoupit do vězení. Policejní eskorta ji přivezla k soudu před druhou...

1. června 2026  7:06,  aktualizováno  14:19

Americká armáda navádí lodě přes Hormuzský průliv, propluly jich desítky

Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží (18. května 2026)

Americké armádní síly v posledních týdnech pomáhaly koordinovat plavbu desítek komerčních plavidel Hormuzským průlivem, uvedly armádní zdroje. Plavba touto klíčovou vodní cestou ovšem stále zůstává...

1. června 2026  14:06

Dozvuky bouřek na jihu Čech. Šumava hlásí spadlé větve na turistických trasách

Následky bouřky a silného větru v Boršově na Českobudějovicku. (31. května 2026)

Přes jižní Čechy se v neděli přehnaly silné bouřky, které lámaly stromy a přerušovaly dodávky elektřiny. Ty energetici postupně obnovovali. Ještě kolem 20:30 bylo bez proudu přibližně 1800...

1. června 2026  6:34,  aktualizováno  14:02

RECENZE: Smutné čtení. Nový Vieweghův deník budí především lítost

Premium
Spisovatel Michal Viewegh

Novinka Michala Viewegha, kolem roku 2000 jednoho z nejpopulárnějších českých spisovatelů, je docela smutné čtení. Pátý díl jeho deníkové řady, nazvaný Převážně báječný rok, by se dal shrnout do...

1. června 2026

Pevné zdraví, popřál Putin arménskému premiérovi uprostřed rostoucího napětí

Ruský prezident Vladimir Putin vystupuje na tiskové konferenci po summitu...

Navzdory rostoucímu napětí mezi Ruskem a Arménií souvisejícímu se sbližováním Jerevanu s EU popřál v pondělí šéf Kremlu Vladimir Putin arménskému premiérovi Nikolu Pašinjanovi k narozeninám. Pašinjan...

1. června 2026  13:48

Vystrčil z Tchaj-wanu vzkazuje Číně: My si rozhodneme, s kým se budeme přátelit

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) na tiskové konferenci (21. dubna 2026)

Čína nemůže Česku říkat, s kým se má přátelit. Předseda Senátu Miloš Vystrčil to v pondělí, na úvod své druhé návštěvy Tchaj-wanu, prohlásil při setkání s předsedou parlamentu ostrovní země Chan...

1. června 2026  13:40

