Vláda bude jednat o odkladu superdávky i o modernizaci letiště v Čáslavi

Odložení vyplácení nové superdávky, která nahradí čtyři nynější příspěvky, o čtvrt roku projedná vládě. Počítá s tím dvojice dvojice poslaneckých novel ministra práce Aleše Juchelky z ANO. Úřady práce mají dostat čas na přepočítání dosavadních příspěvků na superdávku.

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš a ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Superdávka nahradila od loňského října příspěvky a doplatky na bydlení, příspěvky na živobytí a dětské přídavky. Podává se jedna žádost. Příjemci, kteří o novou částku požádali do konce minulého roku, by ji po posunu dostali poprvé místo května v srpnu. Nynější podporu by pobírali do července, ne do dubna. Novely počítají i s tím, že životní minimum by se mohlo zvednout místo května až v říjnu.

Vláda projedná i novelu umožňující odčerpat majetek protiprávního původu, který není možné postihnout v předchozím trestním řízení.

Na programu má kabinet Andreje Babiše i modernizaci vojenského letiště v Čáslavi za 5,33 miliardy korun bez DPH. Zakázku na modernizaci čáslavského letiště v polovině ledna odsouhlasilo kolegium ministra obrany Jaromíra Zůny, který je ve vládě za SPD.

Smlouvu chce ministerstvo obrany podepsat do konce března, modernizace by měla začít letos na jaře. Stavební práce a následná certifikace letiště včetně kolaudace stavby jsou naplánovány na dva roky. Ze základny by měly v budoucnu vzlétat letouny F-35, aktuálně zde sídlí gripeny či letouny L-159.

Budou lídři koalice řešit, kdo bude za Česko na summitu NATO? Macinka chce, aby to nebyl Pavel

Před jednáním vláda se sejde koaliční rada špiček ANO, SPD a Motoristů. Den po velkém protestu občanů na podporu prezidenta Petra Pavla, na který dorazily desítky tisíc lidí, by se koaliční lídři mohli bavit i o tom, kdo z politiků pojede za Českou republiku na nejbližší summit NATO.

Ministr zahraničí a šéf Motoristů sobě Petr Macinka, kterému prezident Pavel vyčetl, že ho vydírá, protože odmítá jmenovat poslance Filipa Turka ministrem životního prostředí, chce, aby na summit NATO za Česko jel premiér Andrej Babiš, nikoli prezident Petr Pavel.

AI rozhodne, kdo bude úspěšný. Česko musí být lídrem, říká vládní zmocněnec

Nejslavnější místa z Dědictví nepoznáte. Kde Bohuš potkal Gotta a školil vrchního

Filmový štáb Dědictví aneb Kurvahošigutntág na dvorku domu v Olšanech, kde...

Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...

Prezident Pavel zveřejnil fotky z dovolené. Vyvrací lži o luxusu

Prezident Petr Pavel zveřejnil fotografie ze soukromé dovolené v jižní Evropě a...

Prezident Petr Pavel se rozhodl zveřejnit fotografie ze své soukromé dovolené ve Španělsku. Vyvrátil tak lži, které se šíří na sociálních sítích, zejména v diskusích na některých proruských účtech,...

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...

Sesuv půdy polyká sicilské město, domy a auta se řítily do obrovské trhliny

Letecký snímek pořízený dronem zachycuje místo sesuvu půdy v Niscemi v...

Záběry, ze kterých mrazí. Rozsáhlý sesuv půdy v sicilském městě Niscemi si v pondělí vyžádal evakuaci přibližně tisíce obyvatel. Sesuv, jejž vyvolaly vydatné deště, začal v neděli odpoledne, kvůli...

Indonésanka dostala 140 ran holí za nemanželský sex, v bolestech omdlela

Mravnostní policie v indonéském Banda Acehu trestá 140 ranami holí ženu, která...

Mravnostní policie v indonéské provincii Aceh potrestala pár 140 ranami holí za to, že se dopustil nemanželského sexu a pití alkoholu. Žena při výkonu trestu v bolestech omdlela. Šlo zřejmě o jeden z...

Lékaři bez hranic musejí opustit Gazu. Odmítli nahlásit zaměstnané Palestince

Generální tajemník OSN António Guterres při setkání Rady bezpečnosti OSN (24....

Mezinárodní humanitární organizace Lékaři bez hranic (MSF) musí opustit palestinské Pásmo Gazy do konce února, rozhodlo v neděli izraelské ministerstvo pro diasporu. Organizace totiž podle...

Češi nejsou v práci vyloženě nespokojení, bojují s frustrací, zjistil průzkum

ilustrační snímek

Spokojenost zaměstnanců může pro firmy fungovat jako návod na zlepšení pracovního prostředí. Podle Wellbeing Indexu 2025, který provedly portály JenPráce.cz a JenFirmy.cz, jí ale zatím většina...

Jak bezpečně využívat umělou inteligenci pro své zdraví? Čtěte praktické rady

ilustrační snímek

Zdravotní negramotnost nás často stojí víc než ta finanční. Zatímco chyby v hospodaření ohrožují naši peněženku, nedostatek zdravotní gramotnosti má hluboké a dlouhodobé dopady na kvalitu našeho...

Britové se stávají mistry v otužování. Teplo domova je pro ně drahý luxus

Premium
Sněhové podmínky v Leedsu. (11. ledna 2026)

Od naší spolupracovnice v Británii Nová britská realita. Rostoucí ceny nutí domácnosti vypínat v zimě topení nebo rušit dětem kroužky. Jak vypadá každodenní život v zemi, kde se počítá každá minuta pod proudem teplé vodou?

Humanoidní roboti dospívají. S jednou věcí mají však stále potíže

Premium
Robot Figure 03 při domácích pracích ve zkušebním kalifornském domě (12. října...

Ještě před pěti lety byli neohrabaní, často padali a zmohli se leda tak na pár tanečků. Veškeré své úsilí vkládali do toho, aby stáli vzpřímeně. Díky technologickému pokroku jsou ale humanoidní...

Opilcům zabavíme auta, plánuje Tejc. Stát bude moci sebrat i vůz, který nepatří řidiči

Premium
Kandidát na ministra spravedlnosti, Jeroným Tejc (ANO) na tiskové konferenci po...

Dáte si pár piv a řídíte? Brzy byste mohli přijít o auto. Dokonce i v případě, že by vůz patřil někomu jinému než vám. Nový ministr spravedlnosti Jeroným Tejc chystá průlomovou novinku, která by měla...

Pokud USA zaútočí, bude to znamenat regionální konflikt, pohrozil Chameneí

Íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí se dívá na setkání v Teheránu....

Pokud Spojené státy zaútočí na Írán, tentokrát to bude znamenat regionální ozbrojený konflikt, varoval v neděli íránský nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí. Jde zatím o nejdůraznější hrozbu, kterou...

V Turecku sjel v mlze autobus z dálnice a převrátil se. Zemřelo nejméně 9 lidí

V jihoturecké provincii Antalya v neděli havaroval osobní autobus, který sjel...

V jihoturecké provincii Antalya dnes sjel dálkový autobus ze silnice a havaroval. Nehoda si vyžádala devět obětí a 26 zraněných, informovala místní média. Podle ministerstva zahraničí mezi...

Rusko masivně zpřísní dohled nad cizinci, každému přiřadí „úroveň důvěry“

Bezpečnostní kamera umístěná na vrcholu jedné z kremelských věží v centru...

Rusko pracuje na rozsáhlém digitálním systému pro sledování cizinců. Úřady v něm chtějí shromažďovat biometrická, osobní i zdravotní data. Každému člověku pak na základě toho přidělí takzvanou...

Stárnout nepostačí. Kariérní řád zvýhodní aktivní učitele, plánuje Plaga

Premium
Ministr školství Robert Plaga

Ve školství se podle některých učitelů dnes nedá budovat kariéra. K lepšímu platu vás posunou jen odpracované roky. Ministr školství Plaga to chce změnit. Inspiruje se dalšími zeměmi, které rozlišují...

