Vláda zkusí vyjednat odklad emisních povolenek. Ty zdraží dopravu i bydlení

Vláda zatím do zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, který v listopadu schválili poslanci a ve středu ho má na programu Senát, vložila pouze část evropské směrnice a vynechala zavedení systému EU ETS 2. Právě ta zavádí emisní povolenky i na pohonné hmoty nebo vytápění. Česká republika už na ně přitom kývla, když se na evropské úrovni domlouval obsah Green Dealu.

Ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL řekl po hlasování o novele zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů iDNES.cz, že Česko ještě zkusí, co se týče systému EU ETS 2, společně s Poláky vyjednat v rámci Evropské unie změnu. A že šance na to bude hlavně za polského předsednictví v EU v příštím roce.

„Pro nás představa, že se budou věci lidem a firmám zdražovat, je něco, co nechceme udělat, co neuděláme a co připustíme jenom tam, kde už se k tomu v minulosti Česká republika zavázala a kde to nejde změnit,“ prohlásil v létě po jednání vlády premiér Petr Fiala.

„Mně není jedno, že si ráno přečtu ve všech médiích, že vláda chystá nový Green Deal, zdražíme všechno občanům, o 10 korun bude stát víc benzin a tak dál. Já chápu potom lidi, že jsou vyděšeni a nespokojeni. A rozumím jim, to jsou zprávy, které lidi děsí,“ ulevil si tehdy předseda vlády.

Předseda Fiala a ministr Hladík vystoupí ke snaze české vlády vyjednat odložení zavedení systému ETS 2 pro obchodování s povolenkami na rok 2028 odpoledne společně na Úřadu vlády.

Podle ministra financí Zbyňka Stanjury by cenu povolenek zaplatily domácnosti a firmy, zároveň v systému nevidí žádný bonus pro českou ekonomiku. Vyjádřil už obavy z toho, že by systém povolenek mohl snížit konkurenceschopnost Evropské unie proti zbytku světa. Cena povolenky by v prvních letech neměla překročit 45 euro za tunu.

Veřejný příslib, že když se do vlády dostane nyní opoziční hnutí ANO, nepřijme Česká republika nové emisní povolenky ETS 2, které by zdražily dopravu i lidem bydlení, dal ve Sněmovně předseda stínové vlády ANO a první místopředseda Sněmovny Karel Havlíček.

„Pokud my budeme u vlády, nedopustíme to,“ prohlásil Havlíček.

A to i za cenu, že to bude znamenat konflikt v Evropské unii. „Musíme se vymezit,“ řekl první místopředseda ANO a šéf stínové vlády.

Evropa jde podle Havlíčka „do kytek“ a ztrácí konkurenceschopnost zásadním způsobem. „Souhlasím s tím, že se Evropa bude ozeleňovat. Způsob, jakým se to dělá, je nepřijatelný,“ řekl ve Sněmovně. A pokud nové emisní povolenky skutečně začnou platit, bude to podle něj začátek konce Evropské unie.