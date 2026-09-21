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Vláda od října zavádí regulaci cen pohonných hmot, oznámila Schillerová

Josef Kopecký
Matyáš Müller
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Přímý přenos   14:57aktualizováno  15:22
S účinností od 1. října do 31. října 2026 dochází k opětnému zavedení regulace cen pohonných hmot a současně ke snížení spotřební daně z motorové nafty. Vláda tím reaguje na eskalaci konfliktu na Blízkém východě, omezení dodávek saúdské ropy evropským rafineriím a rostoucí tlak na velkoobchodní i maloobchodní ceny paliv. Babiš doufá, že ceny klesnou pod padesát korun.

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„Od 1. října obnovujeme osvědčenou regulaci cen pohonných hmot a zároveň na měsíc snižujeme spotřební daň z nafty na evropské minimum. Toto opatření bude působit výrazně protiinflačně, uleví firmám i domácnostem a udrží ceny paliv v Česku na nejpříznivějších úrovních v EU,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

Nařízení vlády přímo vychází z předchozího nařízení vlády, které skončilo letos 19. července.

„Předpokládám, že se dostaneme znovu pod padesát korun,“ doufá Babiš.

Jednání vlády o státním rozpočtu. Na snímku Alena Schillerová. (21 září 2026)
Jednání vlády o státním rozpočtu. Na snímku Alena Schillerová a Igor Červený. (21 září 2026)
Jednání vlády o státním rozpočtu. Na snímku Oto Klempíř. (21 září 2026)
Jednání vlády o státním rozpočtu. Na snímku Andrej Babiš a Karel Havlíček. (21 září 2026)
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Ministerstvo financí bude každý pracovní den vyhlašovat maximální ceny benzinu a nafty pro následující den, přičemž v nepracovní dny se uplatní cena naposledy vyhlášená.

Maximální cena se vypočte jako součet průměrné velkoobchodní ceny z třídenního klouzavého průměru čtyř referenčních zdrojů (indexy PKN ORLEN/Unipetrol, MOL/MOLIN, ČEPRO a kalkulované ceny na základě kotací Platts) a regulované marže ve výši 2,50 Kč za litr. Výsledná cena zahrnuje DPH a zaokrouhluje se na celé haléře dolů.

Souběžně se od 1. října na období jednoho měsíce promíjí část spotřební daně z motorové nafty a jejích směsí ve výši 1,939 Kč na litr, což po zohlednění DPH představuje celkové zlevnění o 2,35 Kč na litr.

Sazba daně pro dotčené výrobky klesne ze standardních 9,95 Kč/l na 8,011 Kč/l, aby odpovídala evropským minimům stanoveným směrnicí. Opatření sníží náklady zejména dopravním firmám, bude mít protiinflační účinek na celou ekonomiku a jeho odhadovaný negativní dopad na veřejné rozpočty činí přibližně 1,1 miliardy korun.

Vláda schválila i mimořádné zdanění nárůstu rafinérských marží

Ministerstvo financí předložilo vládě i návrh na zavedení dočasné mimořádné sektorové daně pro rafinérský sektor. Reaguje tak na mimořádný nárůst rafinérských marží způsobený geopolitickou krizí a narušením světového trhu s ropou a ropnými produkty.

Daň se bude uplatňovat v letech 2026 a 2027 a bude činit 50 procent z nárůstu hrubé marže oproti roku 2025, které podle nezávislých mezinárodních organizací dosahují rekordních hodnot.

Inspirací je mimo jiné řešení v sousedním Polsku, kde byla předložena právní úprava zavádějící dokonce šedesátiprocentní daň z mimořádné rafinérské marže.

Daň se bude týkat pouze ekonomicky významných subjektů. Poplatníkem bude podle ministerstva financí právnická osoba vykonávající činnost zpracování surové ropy a výroby rafinovaných ropných produktů, jejíž rozhodné celkové příjmy dosahují alespoň dvou miliard korun ročně a současně musí mít příjmy z rafinérské činnosti alespoň ve výši 50 milionů korun ročně.

„Opatření reaguje na dvě strany stejné mimořádné situace. Domácnosti, dopravci, firmy a stát nesou náklady vysokých cen pohonných hmot. Rafinérský sektor naopak v důsledku mimořádného rozdílu mezi cenou ropy a cenou hotových produktů dosahuje nadstandardních marží. Je proto přiměřené, aby část těchto mimořádných výnosů pomohla financovat náklady, které krize přinesla spotřebitelům a veřejným rozpočtům,“ uvedla Schillerová.

Odhadovaný aktuální přínos opatření činí přibližně 5,5 miliardy korun za rok 2026 a pokud se situace nezlepší, může další příjmy opatření generovat i v následujícím roce.

„Nezdaňujeme běžné podnikání a nevytváříme ani tlak na nárůst cen pohonných hmot. Zdaňujeme pouze část mimořádné marže, která nevznikla díky vyšší efektivitě nebo investicím, ale v důsledku bezprecedentní situace na světových trzích. Polovina mimořádného nárůstu marže navíc zůstane společnosti a samotná daň bude daňově uznatelným nákladem,“ uvedla ministryně financí.

Babiš: Pokud bude pokračovat válka v Hormuzu, tak ještě budeme rádi, že ta nafta a benzin bude

To, že má vláda připravená opatření proti vysokým cenám pohonných hmot, už v neděli v televizi CNN Prima News řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

„Po celou dobu říkáme, že v momentu, kdy začnou okolní země na zdražování reagovat, nebudeme na nic čekat. Máme připravena opatření a v pondělí je po vládě představíme,“ řekl vicepremiér Havlíček.

„Řeším to každý den. Řešili jsme to v rámci V4, řešil jsem to v Bulharsku. Jednáme o dlouhodobém kontraktu dodávky pohonných hmot ze zahraničí, vždy dovážíme 45 procent. A jaký je teď problém? Problém je, že rafinerie mají extrémně vysoké marže. My sledujeme kolem, jaké jsou ceny, ale máme je na stejné úrovni jako Polsko, Slovensko, Maďarsko. Německo je podstatně dráž. Hlavně jde o to, abychom měli tu naftu a benzin, protože v budoucnosti není úplně jasné, jak to všechno dopadne v Hormuzu, ve válkách na Ukrajině a tak dále,“ řekl ve videu, které zveřejnil na sociálních sítích Babiš.

„Pokud takhle bude pokračovat válka v Hormuzu, tak ještě budeme rádi, že ta nafta a benzin bude,“ prohlásil také Babiš, když odpovídal na otázky, které dostal na Instagramu.

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