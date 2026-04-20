Vláda projedná novelu stavebního zákona po potížích s digitalizací

Přechodné období, v němž není používání geoportálu povinné, mělo skončit letos 30. června, novela by ho měla prodloužit o rok.
Důvodem je podle ministryně Mrázové potřeba upravit geoportál kvůli projednávané širší novele stavebního zákona. Novela je takzvaným bypassem vyvolaným potížemi s digitalizací stavebního řízení.
Národní geoportál má sloužit pro ukládání dat a podporu procesů územního plánování a umožňuje přístup k výstupům územního plánování.
Na programu má vláda i dvojici novel měnící rozpočtové určení daní, které předložil Pardubický kraj, nebo návrh STAN na úpravu krácení odměn zastupitelů při hromadění funkcí.
Kabinet má na programu i akční plán k národní strategii pro čelení hybridnímu působení pro letošní a příští rok.